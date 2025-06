Leão XIV recebe presidente do Líbano Joseph Aoun

Em 9 de janeiro de 2025, no segundo turno da sessão eleitoral, Aoun foi eleito o 14º presidente do Líbano, resolvendo assim uma paralisia política iniciada em 2022.

Sua Santidade o Papa Leão XIV recebeu na manhã desta sexta-feira em audiência Sua Excelência Joseph Aoun, presidente da República do Líbano, que em seguida se encontrou com o cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin, acompanhado pelo arcebispo Miroslav Wachowski, subsecretário para as Relações com os Estados.

A Sala de Imprensa da Santa Sé informa que durante as cordiais colóquios realizados na Secretaria de Estado, foram mencionadas as boas relações bilaterais, bem como manifestado o apreço pelo tradicional e constante papel desempenhado pela Igreja Católica na sociedade libanesa.

No decorrer das conversações, foram expressos os votos de que o país, por meio do processo de estabilização e reforma, experimente uma nova fase de harmonia política e retomada econômica, permitindo-lhe fortalecer os ideais de coexistência entre as religiões e a promoção do desenvolvimento que o caracterizam. Por fim, foi discutida a necessidade necessária e inevitável de promover a paz em toda a região do Oriente Médio.