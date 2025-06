Ataque de drones e mísseis russos em Kiev

Papa Leão XIV: não devemos nos acostumar com a guerra

Leão XIV, ao final da audiência geral, expressa o tormento causado no coração da Igreja pelos clamores do povo da Ucrânia e do Oriente Médio. Ele alerta contra armas científicas que levariam a atrocidades piores do que as do passado e apela aos responsáveis "em nome do direito internacional". "A guerra é sempre uma derrota", afirma, citando o Papa Francisco. E, lembrando Pio XII, afirma: "Nada se perde com a paz, tudo se perde com a guerra".

Mariangela Jaguraba – Vatican News Queridos irmãos e irmãs! O coração da Igreja está dilacerado pelos gritos que se elevam dos lugares de guerra, especialmente da Ucrânia, do Irã, de Israel e de Gaza. Não devemos nos acostumar com a guerra! Estas foram as palavras pronunciadas pelo Papa Leão XIV no final da Audiência Geral, desta quarta-feira (18/06), realizada na Praça São Pedro. Em seu apelo, o Pontífice disse ainda que "devemos rejeitar como tentação o fascínio das armas poderosas e sofisticadas". Na realidade, como a guerra atual utiliza armas científicas de todos os tipos, sua atrocidade ameaça levar os combatentes a uma barbárie muito maior do que a de tempos passados. "Por isso, em nome da dignidade humana e do direito internacional", disse ainda Leão XIV, "repito aos responsáveis ​​o que o Papa Francisco costumava dizer": 'A guerra é sempre uma derrota!' E com Pio XII: 'Nada se perde com a paz. Tudo pode ser perdido com a guerra'. Em sua saudação em italiano, o Papa recordou a Solenidade de Corpus Christi celebrada na quinta-feira, 19 de junho. Que a festa de Corpus Christi, que celebraremos amanhã, nos ofereça a oportunidade de aprofundar nossa fé e nosso amor pela Eucaristia. Na saudação em língua portuguesa, o Papa convidou a ter "cuidado para não esquecer o nosso papel na economia da salvação. Deus, com a sua graça, é o grande protagonista, mas o Senhor conta com a nossa ativa colaboração para nos curar de todas as enfermidades físicas ou espirituais".