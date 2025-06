"León de Perú": documentário da mídia do Vaticano sobre os anos de missão de Prevost

O documentário produzido pela mídia vaticana reconstitui os anos de missão de Robert Francis Prevost no país latino-americano. "León de Perú" faz uma viagem por Chiclayo, Chulucanas, Callao, Lima e Trujillo para descobrir a figura do Pontífice agostiniano através de vozes e testemunhos de quem o conheceu, colaborou com ele ou recebeu sua ajuda como missionário e pastor. Em breve estará disponível nos canais oficiais da mídia vaticana.

Vatican News

Missionário, pároco, professor, formador, bispo, amigo. É uma viagem ao Peru seguindo os passos de Robert Francis Prevost, hoje Papa Leão XIV, que os meios de comunicação do Vaticano apresentam em León de Perú, documentário que reconstrói os anos passados no país latino-americano. Realizado pelos jornalistas Salvatore Cernuzio, Felipe Herrera-Espaliat e Jaime Vizcaíno Haro, o trabalho se desenrola entre Chulucanas, Trujillo, Lima, Callao, Chiclayo, passando por cidades pequenas e grandes, vilarejos, distritos, subúrbios, paróquias, escolas, casas religiosas. Nesses lugares, o então padre e depois dom Prevost celebrou, pregou, ensinou, formou professos, encontrou jovens, comemorou aniversários, praticou uma caridade viva em meio a tragédias como as enchentes do El Niño e a pandemia do coronavírus.

Robert Francis Prevost, jovem missionário no Peru

Uma obra pastoral e social da qual oferecem um vislumbre as muitas histórias de pessoas que colaboraram com o futuro Pontífice e que receberam dele escuta, apoio e ajuda. Testemunhos de bispos, como os atuais pastores de Callao e Chulucanas, de confrades agostinianos ou de párocos, como o jovem Pe. Cristophe Ntaganzwa, no distrito muito pobre de Pachacútec, violentamente atingido pela Covid-19. Nesse território, o então administrador apostólico ajudou as pessoas sem trabalho e reduzidas à fome, enviando alimentos e medicamentos. Uma intervenção oportuna como a que, como bispo de Chiclayo, dom Prevost prestou à população a quem as inundações tinham levado tudo, lançando-se corajosamente – como conta Rocío, uma das sobreviventes – nas ruas inundadas.

Os paroquianos de Santa Rita em Trujillo ao saudar "el padre Roberto"

E ainda, sempre em Chiclayo, o testemunho de Janina Sesa, ex-diretora da Caritas, sobre a campanha para garantir oxigênio àqueles que estavam em situação de emergência; ou Bertha, cozinheira em um dos comedores, os refeitórios criados em Trujillo por “el padre Roberto” para alimentar as famílias das periferias. Depois, relatos mais íntimos: por exemplo, o de Sylvia, salva pelas freiras do mundo da prostituição, que com coragem inspirou Prevost a instituir uma comissão anti-tráfico humano, ou o de Hector e sua filha Mildred, da qual o atual Pontífice é padrinho de batismo.

Cada uma dessas testemunhas compartilha como viveu o Habemus Papam, em 8 de maio, e envia ao Pontífice uma mensagem pessoal. León de Perú será transmitido em breve nos canais oficiais da mídia vaticana.