Dia 7 de setembro: Papa anuncia nova data da canonização de Acutis e Frassati

Em Consistório realizado nesta sexta-feira (13/06), o Papa Leão XIV anunciou que as canonizações de Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati ocorrerão em 7 de setembro de 2025. O Santo Padre também definiu para 19 de outubro a canonização de outros sete beatos.

Vatican News

Domingo, 7 de setembro de 2025: o Papa Leão XIV anunciou a nova data da canonização de Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati. O anúncio foi feito na manhã desta sexta-feira (13/06) durante a realização do Consistório Ordinário Público.



Inicialmente, a canonização de Acutis estava marcada para o dia 27 de abril, no Jubileu dos Adolescentes, e Frassati em 3 de agosto, no Jubileu dos Jovens. Com a morte do Papa Francisco, as datas foram alteradas.

O Escritório para as Celebrações Litúrgicas do Sumo Pontífice comunicou ainda que o Santo Padre definiu a canonização dos beatos Ignatius Choukrallah Maloyan, arcebispo armênio católico de Mardin e mártir; Peter To Rot, leigo e catequista, mártir; Vincenza Maria Poloni, fundadora do Instituto das Irmãs da Misericórdia de Verona; María del Monte Carmelo Rendiles Martínez, fundadora da Congregação das Servas de Jesus; Maria Troncatti, religiosa das Filhas de Maria Auxiliadora; José Gregorio Hernández Cisneros, leigo; e Bartolo Longo, também leigo. Leão XIV decretou que esses beatos serão oficialmente inscritos no Álbum dos Santos no domingo, 19 de outubro de 2025.