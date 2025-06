Corpus Christi, o Papa celebrará a missa em São João de Latrão

No próximo dia 22 de junho, Leão XIV presidirá a liturgia no adro da Basílica de Latrão. Em seguida, haverá uma procissão até Santa Maria Maior.

Vatican News

Na Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, às 17h do domingo (hora de Roma), 22 de junho, o Papa celebrará a missa no adro da Basílica de São João de Latrão. A informação foi divulgada em um comunicado do Departamento de Celebrações Litúrgicas.

Em seguida, terá lugar a Procissão Eucarística que, percorrendo a Via Merulana, chegará à Basílica de Santa Maria Maior.

A Solenidade de Corpus Christi, com a procissão com a Hóstia consagrada, é uma das festas mais sentidas e um dos momentos de oração mais intensos. Com esta celebração, recorda-se a presença real de Jesus na Eucaristia.

A Rádio Vaticano – Vatican News transmitirá ao vivo, com comentário em português a partir das 11h55, hora de Brasília.