China, dom Lin Yuntuan toma posse como auxiliar de Fuzhou

O diretor da Sala de Imprensa Vaticana, Matteo Bruni, expressou sua “satisfação” pelo fato de que, por ocasião da tomada de posse do prelado, nomeado dias atrás pelo Papa, seu novo ministério seja “reconhecido também para efeitos da ordem civil”: é “mais um fruto do diálogo entre a Santa Sé e as Autoridades chinesas”

A Sala de Imprensa Vaticana informou que esta quarta-feira, 11 de junho, “ocorreu o reconhecimento para efeitos civis e a tomada de posse do Cargo” por dom Joseph Lin Yuntuan, que em 5 de junho último Leão XIV havia nomeado bispo auxiliar de Fuzhou, na província chinesa de Fujian, nomeação que ocorreu “no âmbito do diálogo sobre a aplicação do Acordo Provisório entre a Santa Sé e a República Popular da China”.

Fruto do diálogo entre Santa Sé-China

Em nota, o diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, expressou “satisfação” pelo fato de que, por ocasião da tomada de posse do cargo de auxiliar de Fuzhou, o ministério episcopal de dom Lin Yuntuan seja “reconhecido também para efeitos civis”. Este evento, afirma Bruni, “constitui mais um fruto do diálogo entre a Santa Sé e as Autoridades chinesas e é um passo importante no caminho de comunhão da Diocese”.

Biografia de dom Lin Yuntuan

O prelado, nascido em 1952, é originário de Fuqing (Fujian). De 1979 a 1983, frequentou o Seminário Diocesano de Fuzhou e foi ordenado sacerdote em 1984. Nos anos seguintes, foi pároco diversas vezes, lecionou no Seminário diocesano e atuou como vice-diretor da Comissão econômica diocesana, além de delegado episcopal. De 2003 a 2007, ocupou o Cargo de administrador diocesano, enquanto no período seguinte, até 2013, colaborou como delegado com o administrador apostólico da circunscrição. De 2013 a 2016, atuou como administrador apostólico ad nutum Sanctae Sedis. Recebeu a ordenação episcopal em 28 de dezembro de 2017.