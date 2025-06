"O milagre, mais que um prodígio, é um «sinal» e recorda-nos que os dons de Deus, mesmo aqueles pequeninos, quanto mais partilhados são, mais crescem", disse o Papa Leão XIV no Angelus, quando na Itália e em outros países é celebrada a Solenidade de Corpus Christi

Jackson Erpen - Cidade do Vaticano

Na Eucaristia, "o Senhor acolhe, santifica e abençoa o pão e o vinho que colocamos sobre o Altar, juntamente com a oferta da nossa vida, e transforma-os no Corpo e Sangue de Cristo, Sacrifício de amor para a salvação do mundo".

Na Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, celebrada neste domingo em muitos países, o Evangelho de Lucas narra o milagre dos pães e dos peixes. "Para alimentar milhares de pessoas vindas para o ouvir e pedir curas - começou explicando Leão XIV aos milhares de fiéis reunidos na Praça São Pedro para o Angelus - Jesus convida os Apóstolos a apresentarem-lhe o pouco que têm, abençoa os pães e os peixes e ordena que os distribuam a todos". E "o resultado é surpreendente: não só cada um recebe comida em quantidade suficiente, como sobra em abundância":

O milagre, mais que um prodígio, é um «sinal» e recorda-nos que os dons de Deus, mesmo aqueles pequeninos, quanto mais partilhados são, mais crescem.

O Papa chama a atenção para o fato, de que "ao lermos tudo isto no dia de Corpus Domini, refletimos sobre uma realidade ainda mais profunda":

Com efeito, sabemos que na raiz de toda a partilha humana há uma outra maior e anterior a ela: a de Deus para conosco. Ele, o Criador, que nos deu a vida, para nos salvar pediu a uma das suas criaturas para ser sua mãe e dar-lhe um corpo frágil, limitado, mortal, como o nosso, confiando-se a ela como uma criança. Ele partilhou assim, profundamente, a nossa pobreza e para nos resgatar, escolheu servir-se do muito pouco que lhe podíamos oferecer.

Leão XIV então recordou o quanto é bom, quando oferecemos um presente – porventura pequeno, proporcional às nossas possibilidades – ver que ele é apreciado por quem o recebe; "como ficamos felizes quando sentimos que, apesar da sua simplicidade, aquele presente nos une ainda mais àqueles que amamos":

Pois bem, na Eucaristia, entre nós e Deus, acontece exatamente isto: o Senhor acolhe, santifica e abençoa o pão e o vinho que colocamos sobre o Altar, juntamente com a oferta da nossa vida, e transforma-os no Corpo e Sangue de Cristo, Sacrifício de amor para a salvação do mundo. Deus une-se a nós acolhendo com alegria o que levamos e convida a unirmo-nos a Ele, recebendo e partilhando com igual alegria o seu dom de amor. Desta forma – diz Santo Agostinho – como dos «grãos de trigo, unidos entre si, [...] se forma um só pão, assim, na concórdia da caridade, se forma um único corpo de Cristo».

O Papa recordou então que na tarde deste domingo haveria a celebração da Santa Missa, seguida pela Procissão Eucarística, "levando o Santíssimo Sacramento pelas ruas da nossa cidade. Cantaremos, rezaremos e, por fim, reunir-nos-emos diante da Basílica de Santa Maria Maior para implorar a Bênção do Senhor sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias e sobre toda a humanidade":

Que esta Celebração seja um sinal luminoso do nosso compromisso de sermos todos os dias, a partir do Altar e do Sacrário, portadores de comunhão e de paz uns para os outros, na partilha e na caridade.