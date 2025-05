O Último veto no Conclave e a abolição decidida por Pio X

No Conclave de 1903, o Imperador da Áustria decidiu usar o 'jus exclusivae', bloqueando a eleição do siciliano Rampolla. Quando Pio X ascendeu ao trono papal, aboliu o antigo direito de veto tolerado, mas nunca oficialmente concedido às grandes monarquias católicas, fortalecendo o sigilo sobre o andamento das votações. Detalhes desse episódio histórico são preservados no Arquivo Apostólico do Vaticano.

Excluir qualquer interferência externa na eleição pontifícia e garantir a absoluta liberdade na escolha do Romano Pontífice. A Constituição Apostólica Comissum nobis foi promulgada por São Pio X em 20 de janeiro de 1904 para abolir o alegado direito de veto ou jus exclusivae, exercido por algumas nações de tradição católica, pela última vez no Conclave de 1903, que no ano anterior elegera o Papa Sarto. Uma eleição da qual conhecemos muitos detalhes graças a uma abundante produção de memórias, posteriormente proibida.

A Última Interferência política em um Conclave

A partir dos documentos conservados no Arquivo Apostólico do Vaticano, é possível reconstruir os eventos daquelas consultas na Capela Sistina, após a morte de Leão XIII, que faleceu aos noventa e três anos em 20 de julho de 1903.

“O Colégio Cardinalício - explicou ao Vatican News Alejandro Mario Dieguez, Oficial do Arquivo Apostólico desde 1999 e responsável pela organização do material dos séculos XIX e XX - "deparou-se diante da candidatura ‘forte’ do ex-secretário de Estado, cardeal Mariano Rampolla del Tindaro, única figura internacionalmente conhecida e defensor de uma política claramente oposta à Alemanha, Áustria-Hungria e Itália, aproximando a Santa Sé da França e da Rússia. Ele era, portanto, o candidato ‘único’ da França e o ‘bicho-papão’ das nações da Tríplice Aliança.”

Sessenta e dois cardeais eleitores participaram do Conclave. Dois estavam ausentes: o cardeal Patrick Francis Moran, que não chegou à Cidade Eterna a tempo, vindo de Sydney, e Michelangelo Celesia, de noventa anos, que, gravemente doente, faleceu no ano seguinte.

"A composição do colégio eleitoral - continua Dieguez - refletia a abordagem então completamente eurocêntrica da Igreja". O único cardeal que não era do Velho Continente era o estadunidense James Gibbons, arcebispo de Baltimore. "Havia também um número notável de 'cardeais de coroa', designados por seus respectivos governos e que haviam sido impostos a Roma em virtude de concordatas ou antigos privilégios de padroado."

O veto sussurrado, mas perturbador

O nome de um deles, entre os favoritos à sucessão, impôs-se nas três primeiras votações: era o siciliano Mariano Rampolla del Tindaro, mas a intervenção de um dos eleitores interrompeu sua corrida. Tratava-se do cardeal, bispo-príncipe de Cracóvia, Jan Maurycy Paweł Puzyna de Kosielsko.

"Com um fio de voz e uma formulação claramente infeliz, visto que havia muito pouco do que 'se orgulhar' — comenta o estudioso do Arquivo Apostólico —, ele proferiu a fatídica declaração: «Com a autoridade de Sua Majestade Apostólica Francisco José, Imperador da Áustria, desejando Sua Majestade fazer uso de um antigo direito e privilégio, tenho a honra de pronunciar um veto contra o meu Eminentíssimo Cardeal Mariano Rampolla». Foi a última vez que a política interferiu claramente no resultado de um Conclave.

Giuseppe Sarto: o outsider escolhido pelo Colégio Cardinalício

Consultando o texto preparado por Pio X para estudar a questão, um documento do Arquivo Apostólico do Vaticano, emergem observações e correções do eminente jurista Pietro Gasparri, que mais tarde se tornou cardeal e principal proponente da Codificação do Direito Canônico, e de seu jovem colaborador Eugenio Pacelli, o futuro Pio XII.

A Constituição que blindou o Conclave

Alejandro Mario Dieguez também explicou o conteúdo do Commissum nobis: “É um texto que não deixava espaço para sub-entendidos para garantir a absoluta liberdade da Igreja na escolha do Romano Pontífice. Para excluir qualquer interferência externa na eleição papal, sob pena de excomunhão imediata, Pio X proibia: “a todos e cada um dos cardeais eleitores, presentes e futuros, bem como ao Secretário do Colégio Cardinalício e todos os demais envolvidos na preparação e execução do que for necessário para a eleição, de receber, sob qualquer pretexto, de qualquer autoridade civil a tarefa de vetar, ou o chamado exclusivo, mesmo na forma de um simples desejo, ou de revelá-lo a todo o Colégio de eleitores reunido, ou a eleitores individuais, por escrito ou oralmente, direta e imediatamente ou indiretamente ou por intermédio de outros, tanto antes do início da eleição como durante o seu curso. Pretendo que tal proibição se estenda a todas as possíveis interferências, oposições e desejos com os quais autoridades seculares de qualquer ordem e grau, ou qualquer grupo humano ou pessoa individual, possam querer interferir na eleição do Pontífice".

Antes da Cidade do Vaticano: a Logística de um Conclave

Dando um passo atrás na história, até aquele memorável verão de 1903, quando, ao abrigo do calor, ocorreram na Capela Sistina as sete votações que culminaram na designação do então Patriarca de Veneza como Sucessor de Pedro, ficam evidentes as divergências com as regras atuais do Conclave.

Este último, de fato, especifica o arquivista vaticano de origem argentina, "era então regido por regras muito menos precisas do que as de hoje. Em primeiro lugar, era muito difícil garantir a confidencialidade da reunião dos cardeais, porque o Vaticano ainda não era a Cidade-Estado que conhecemos hoje, fruto da imaginação de Pio XI, o Papa da Conciliação, mas um amontoado desordenado de prédios abertos e mal controlados, expostos à vigilância dos serviços de inteligência italianos e estrangeiros, a ponto de Leão XIII manter em aberto a possibilidade de eleger seu sucessor longe de Roma: em Malta, na Espanha ou na Abadia Beneditina de Einsiedeln, na Suíça, para proteger a eleição do Papa de pressões políticas.

Logisticamente, então, antes da construção da Casa Santa Marta em 1996 – por desejo de São João Paulo II, destinada a acomodar os cardeais reunidos no Conclave, sua acomodação também era um problema: as celas também eram criadas em escritórios, vestiários ou casas dos servidores pontifícios, espalhados pelos Palácios Apostólicos".

O Telefone e o cozinheiro pessoal

“Quanto ao sigilo e à liberdade das votações realizadas na Capela Sistina - acrescenta - enquanto hoje contamos com a tecnologia dos bloqueadores de sinal para blindar as reuniões e evitar vazamentos de informações, no Conclave de 1903 pensou-se que seria suficiente instalar um único telefone conectado ao exterior, à disposição do secretário do Conclave, Rafael Merry del Val”.

Não faltaram suspeitas de que as notícias pudessem vazar por outros canais. Contribuindo para as dúvidas sobre o real isolamento dos grandes eleitores estava, por exemplo, a concessão feita ao Cardeal Kolos Vaszáry, Primaz da Hungria, de que seu cozinheiro pessoal preparasse suas refeições, “levadas ao Conclave por um hussardo com o uso do sistema de rodas”.

As Crônicas dos cardeais e os memoriais Proibidos

Com a Constituição Apostólica de 1904, Pio X também remediou outra questão crítica que havia surgido durante o Conclave que o elegeu: a proliferação de diários, memoriais e relatórios escritos pelos participantes, graças à cuja divulgação, proibida por disposição do Papa Sarto, "foi possível reconstruir, quase hora a hora, o que aconteceu no retiro da Capela Sistina e muitos detalhes da atividade dos cardeais antes e durante o Conclave".

Além do cardeal Andrea Carlo Ferrari, arcebispo de Milão, que escreveu um diário ou relato secreto tornado público após sua morte, também os cardeais da Cúria Romana Francesco di Paola Cassetta e Domenico Ferrata, o estadunidense James Gibbons e Georg von Kopp, Adolphe-Louis-Albert Perraud, François-Marie-Benjamin Richard e Domenico Svampa, respectivamente bispos ou arcebispos de Breslau, Autun, Paris e Bolonha, deixaram para a posteridade as memórias do que aconteceu em segredo durante aqueles dias quentes de agosto. Dos prelados presentes, há relatos bem conhecidos de Merry del Val, Gasparri e do cardeal conclavista Benoît-Marie Langénieux, arcebispo de Reims, que manteve um diário com suas impressões e as confidências de seu cardeal.

As instruções para o preenchimento da cédula de votação

Alejandro Mario Dieguez relembra, por exemplo, a decepção dos cardeais quando "na segunda Congregação Geral foi distribuída uma cédula de votação para a contagem dos votos, para que pudessem aprender a usá-la: era tão óbvio que os cardeais se ressentiram, acreditando que estavam no jardim de infância".

Há também o caso de um eleitor italiano "que sofria de 'anemia cerebral', da qual se recuperou milagrosamente anos depois: votou Neminem eligo, ou 'Não escolho ninguém', em todas as cédulas, portanto, um voto em branco contínuo".

O Papa Sarto e a língua francesa

O círculo se estreitou gradualmente em torno do Patriarca Sarto de Veneza. "Havia um cardeal francês - relata o arquivista - que queria verificar sua idoneidade perguntando-lhe se falava sua língua. Sarto, que do começo ao fim tentou convencer seus colegas de sua inadequação, obviamente respondeu que não. Na realidade, ele havia estudado a língua em Pádua e era fluente na leitura de obras em francês. Então ouviu a resposta: Non loqueris gallice? Ergo non es papabilis, siquidem papa debet gallice loqui (Você não fala francês? Então você não é elegível para o papado, porque o papa deve falar francês).

A história nos ensina quão próximo Pio X era da Igreja além dos Alpes, despojada pela lei da separação em 1905: sua escolha radical "pobre, mas livre" inaugurou uma das épocas mais felizes do catolicismo francês."

As cédulas para a eleição

Existem muitas histórias e crônicas relacionadas ao Conclave realizado entre 31 de julho e 4 de agosto. O Arquivo Secreto do Vaticano preserva documentos dos séculos XV ao XIX no nell’Archivio Concistoriale, enquanto, nos últimos dois séculos, a série da Secretaria de Estado, intitulada Morte dos Pontífices e Conclaves, reúne as regras e todos os documentos emitidos para sua organização, com as listas dos cardeais eleitores, as plantas dos alojamentos dos cardeais no Palácio Apostólico e até mesmo alguns exemplares de cédulas para votação. "Com exceção das preenchidas — especifica Dieguez — porque, como todos sabemos, são queimadas ao final do escrutínio".