Última Congregação Geral: cardeais refletem sobre as qualidades do futuro Papa

Na véspera do início do Conclave, os cardeais reunidos para 12ª Congregação Geral refletiram sobre o perfil desejado para o novo Pontífice. Eles ressaltaram a importância de virtudes como o pastoreio, a construção de pontes e o compromisso com a reforma da Igreja iniciada por Francisco.

Um dia antes da abertura oficial do Conclave, na manhã desta terça-feira, 6 de maio, foi realizada a décima segunda e última Congregação Geral dos Cardeais. Ao todo, participaram 173 membros do Colégio Cardinalício, sendo 130 com direito a voto, conforme informou Matteo Bruni, diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé.

Como de costume, os trabalhos iniciaram-se às 9h locais com um momento de oração. Em seguida, foram proferidas 26 intervenções, nas quais se abordou uma ampla variedade de temas que dizem respeito diretamente aos desafios contemporâneos da Igreja e o perfil desejado para o próximo Sucessor de Pedro.

Entre os assuntos tratados, destacou-se a necessidade de dar continuidade às reformas iniciadas pelo Papa Francisco. Temas como as leis contra os abusos, questões econômicas, a renovação da Cúria Romana, a sinodalidade, o compromisso com a paz e o cuidado com a criação foram amplamente debatidos.

Com particular ênfase, refletiu-se sobre a missão do novo Papa como um "Pontifex" — literalmente, um construtor de pontes — que seja também pastor, mestre de humanidade e rosto de uma Igreja samaritana. Diante de um cenário mundial marcado por guerras, polarizações e violências, emergiu o apelo por um Papa da misericórdia, da escuta sinodal e da esperança.

A Congregação também abordou temas como o Direito Canônico e o exercício do poder pontifício, a unidade da Igreja frente às divisões internas, e o papel dos cardeais na comunhão eclesial. Foi sugerido, inclusive, que a Solenidade de Cristo Rei e a Jornada Mundial dos Pobres sejam consideradas, em conjunto, como momentos fortes do calendário litúrgico e pastoral. Mencionou-se ainda a necessidade de encontros mais frequentes do Colégio Cardinalício por ocasião dos Consistórios.

Outras reflexões incluíram a iniciação cristã e a formação como atos missionários, o testemunho dos mártires da fé em regiões de conflito e onde há restrições à liberdade religiosa, bem como a urgência da crise climática. Também foi citado o tema da data da Páscoa, em referência ao Concílio de Niceia e ao ecumenismo.

Matteo Bruni anunciou ainda que o Anel do Pescador do Papa Francisco foi formalmente invalidado, conforme a tradição quando se encerra um pontificado, e foi lido um apelo às partes envolvidas em diversos conflitos armados, conclamando a um cessar-fogo permanente e ao início de negociações em prol de uma paz justa e duradoura.

A sessão foi encerrada às 12h30 locais, e Bruni confirmou que não haverá outras Congregações Gerais antes do Conclave.

Detalhes da programação do Conclave

O diretor da Sala de Imprensa também esclareceu aspectos práticos da programação litúrgica e processual do Conclave, que terá início na tarde de quarta-feira, 7 de maio.

Pela manhã será celebrada a Missa "pro eligendo Pontifice", às 10h locais (5h no Brasil), na Basílica de São Pedro. Às 15h45 locais (10h45 no Brasil), os cardeais sairão da Casa Santa Marta rumo ao Palácio Apostólico para o início do Conclave.

Na quinta-feira, os cardeais deixarão Santa Marta às 7h45. Às 8h15, celebrarão a Missa e as Laudes na Capela Paulina. Às 9h15, terão a oração da Hora Média (Terça) na Capela Sistina e darão início às votações.

Bruni indicou que, se a fumaça for branca, poderá ser vista a partir das 10h30 locais ou após o meio-dia. O almoço será servido na Casa Santa Marta às 12h30, com retorno à Sistina às 15h45. As votações da tarde recomeçarão às 16h30.

Se houver fumaça branca durante a tarde, é possível que apareça por volta das 17h30; caso contrário, a fumaça preta poderá ser vista por volta das 19h. As atividades do dia se concluirão com a oração das Vésperas na Capela Sistina, e às 19h30 locais os cardeais retornarão à Casa Santa Marta.

