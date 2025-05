Ucrânia: Meloni agradece ao Papa pela disponibilidade em sediar negociações de paz

O Palazzo Chigi informa, em nota, um telefonema entre Leão XIV e a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, que expressou gratidão pelo compromisso mostrado pela Santa Sé com a paz.

Vatican News

Profunda gratidão a Leão XIV por seu compromisso incessante com a paz e por sua disponibilidade em sediar, no Vaticano, as próximas negociações sobre a Ucrânia.

Em nota, o Palazzo Chigi, sede do Governo Italiano, expressa seu apreço pelo êxito do telefonema de terça-feira, 20 de maio, entre o Papa e a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni. Uma conversa, especifica a nota, que "segue" o telefonema de terça-feira entre Meloni, "o presidente Trump e outros líderes europeus, durante o qual a primeira-ministra italiana foi solicitada a verificar a disponibilidade da Santa Sé em sediar as negociações".

Todo esforço para difundir a paz

O Papa, já no dia 14 de maio, durante a audiência aos participantes do Jubileu das Igrejas Orientais, tinha indicado a vontade de empregar "todos os esforços" para que "esta paz se difunda", especificando a disponibilidade da Santa Sé de ser um lugar onde "os inimigos se encontrem e se olhem nos olhos, para que aos povos sejam restituídas a esperança e a dignidade que merecem, a dignidade da paz. Os povos querem a paz e eu, com o coração na mão, digo aos líderes dos povos: encontremo-nos, dialoguemos e negociemos".

O Vaticano, um lugar apropriado

Dois dias depois, o secretário de Estado Vaticano, cardeal Pietro Parolin, esclareceu – respondendo aos jornalistas – o significado concreto da disponibilidade da Santa Sé, ou seja, oferecer o Vaticano "para um encontro direto entre as duas partes", a fim de iniciar "negociações diretas, pelo menos conversem. É uma disponibilidade de lugar. Sempre dissemos isso, sempre repetimos: 'Estamos disponíveis. Se quiserem se encontrar, a Santa Sé, o Vaticano pode ser um lugar apropriado'. Com todas as discrições do caso".