O túmulo de Franciscus: uma Luz e uma Cruz para continuar acompanhando todos, todos

Franciscus continua a cuidar, daquele lugar escondido na parede, que aos olhos de muitos pode passar despercebido. É para lá que sempre irá aquele que se deixa iluminar pela luz que coloca no centro o sinal daquele que deu a vida por todos, todos, todos.

Padre Modino - Vatican News

Desde sua eleição em 13 de março de 2013, Francisco sempre foi um Papa surpreendente. Uma atitude que o acompanhou até o túmulo. A simples lápide embutida no muro de uma das quatro basílicas papais de Roma, a de Santa Maria Maior, é uma prova clara disso. As pessoas têm passado continuamente por ela desde que foi aberta à visitação, olhando para a lápide onde se lê “Franciscus”. A única companhia é a reprodução de sua cruz peitoral e uma rosa branca que parece ter ficado intacta. Uma luz na qual não são poucos os que veem a Luz do Ressuscitado, que sempre acompanhou a vida da Igreja, ilumina a atmosfera.

Um túmulo escondido e pronto há dois anos

Nada é improvisado. O túmulo de Francisco estava pronto há dois anos, ele mesmo havia dado sua aprovação e fornecido o dinheiro para a construção. Nada diferente do que sempre fez o Papa Bergoglio, que nunca aceitou não ser cobrado por suas contas. Era motivo de discórdia quando alguém não queria lhe cobrar. Um túmulo que pouquíssimas pessoas sabiam de sua existência.

Passar em frente a ele é algo que toca o coração de todos nós que nos identificamos com o papado de Francisco. É uma mistura de tristeza e esperança. A fé nos diz que o último pontífice já está na casa do Pai. Nosso sentimento humano nos leva a sentir a falta de alguém que estava continuamente presente em nossos pensamentos, alguém em quem encontrávamos orientação.

Túmulo de Francisco

Olhando para o longo prazo

Ninguém sabe o que Francisco levou com ele para o túmulo, mas também não sabemos o que ele deixou para continuar ajudando a Igreja. O Papa Bergoglio sempre teve uma visão de longo prazo, embora nunca tenha se esquecido do dia a dia, das curtas distâncias. Essa mistura de perspectivas, de pontos de vista, de sonhos, mas, ao mesmo tempo, nunca se esquivando dos problemas concretos, foi o que fez dele um Papa admirado por muitos.

Ele sempre teve consciência de que não seria capaz de cumprir a tarefa que lhe foi solicitada pelos participantes do Conclave em que foi eleito. Mas ele sempre viu sua vida e os serviços que lhe foram confiados pela Igreja como parte de um processo. Um processo no qual ele se sentia como um elo em uma corrente que atravessa a história da humanidade e de uma Igreja de quase dois mil anos.

Vaticano II, seu roteiro

Longe de qualquer protagonismo, o desafio que a Igreja enfrenta neste momento em que os cardeais precisam encontrar um sucessor é descobrir quem pode dar continuidade ao seu legado. Francisco tinha seu roteiro no Concílio Vaticano II, mas estava ciente de que ainda há um longo caminho a percorrer até que esse modo de caminhar seja compreendido e aceito por todos, todos, todos.

Vivemos em um momento histórico em que a tentação de se deslumbrar com múltiplos elementos está presente em muitas pessoas. Diante disso, a meia-luz que envolve as laterais do túmulo de Franciscus nos ajuda a focar na cruz no centro. É a cruz peitoral que sempre o acompanhou em seu episcopado, primeiro em Buenos Aires e depois em Roma. É uma cruz onde a imagem do Bom Pastor se destaca, mostrando-nos a determinação que Jorge Mario Bergoglio sempre teve em carregar os mais vulneráveis, os descartados.

Estendendo sua misericórdia

Foram eles que mais se identificaram com ele, e são eles, os deserdados da terra, que estão aguardando impacientemente a chegada de alguém que não os ignorará. Alguém que tenha a misericórdia que lhe permita olhar para baixo e descobrir que há alguém jogado à beira da estrada. Alguém que não se apresse para o Templo, que não se apresse para cumprir com ritualismos dos quais os últimos poucas vezes conseguem participar.

Franciscus continua a cuidar, daquele lugar escondido na parede, que aos olhos de muitos pode passar despercebido. É para lá que sempre irá aquele que se deixa iluminar pela luz que coloca no centro o sinal daquele que deu a vida por todos, todos, todos. Francisco, sabemos que seu corpo está escondido naquele lugar, mas seu espírito continua a inspirar muitas pessoas.