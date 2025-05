Viagens, desafios de tênis e presentes. Papa Leão XIV saúda os jornalistas

O Pontífice, após o discurso aos representantes da mídia de todo o mundo, recebidos na Sala Paulo VI, cumprimentou alguns grupos de jornalistas. Recebeu de presente, um cachecol dos Andes peruanos e uma relíquia do Papa Luciani, seguido da proposta de uma partida de tênis: "Só se o Sinner não estiver lá", e as perguntas sobre viagens a Fátima e Niceia. "Não somos seus inimigos, mas seus aliados".

Salvatore Cernuzio – Vatican News

Um cachecol de alpaca dos Andes peruanos, uma foto ao lado de uma jornalista em um terno branco quase "papal", o presente de uma relíquia do Papa Luciani, a proposta de uma partida de tênis (um de seus esportes favoritos), a pergunta sobre uma possível viagem a Niceia e a Fátima que ele gostaria de ter feito quando cardeal. Esperava-se o beijo mão, em fila, um por um, mas, em vez disso, o Papa Leão XIV desceu os degraus do palco da Sala Paulo VI e foi pessoalmente cumprimentar as primeiras filas de jornalistas – representando a mídia de todo o mundo – recebidos em audiência, nesta segunda-feira (12/05), em sinal de agradecimento pelo excelente trabalho de cobertura realizado desde a morte do Papa Francisco até o Conclave e sua eleição.

Uma partida de tênis?

Fotos, presentes, autógrafos e bênçãos durante o longo giro do Pontífice entre os vaticanistas de várias línguas e jornais, e também algumas frases engraçadas. Como por exemplo, sobre uma possível partida de tênis beneficente, proposta por Inés San Martin, responsável de comunicação das Pontifícias Obras Missionárias: "Seria bom ter uma partida, eu organizo!". "Ah, sim, é realmente uma boa ideia. Só não levem o Sinner", respondeu o Papa, insinuando que "teme" o talento do campeão italiano.

A bandeira do Peru num computador (@Vatican Media)

Um presente em memória do Papa Luciani

Com gratidão, Leão XIV aceitou o presente de Stefania Falasca, editorialista do jornal "Avvenire" e postuladora da causa de canonização de João Paulo I, que doou uma pequena relíquia do Beato Luciani, que tomou para si o "Sermo humilis" de Santo Agostinho para que a mensagem da salvação pudesse chegar a todos. Luciani, que aspirava a ser jornalista na juventude, disse: "Mesmo com a caneta, pode-se fazer o bem".

Fotos e presentes

Numerosas cartas e bilhetes foram entregues ao Papa, que provocou uma exclamação espontânea na multidão ao repetir a saudação em linguagem de sinais feita pela irmã Verônica Donatello, responsável pelo Serviço Pastoral para as Pessoas com Deficiência da Conferência Episcopal Italiana (CEI). Por alguns instantes, o Papa Prevost se deteve com a correspondente da TV2000, Cristiana Caricato, que brincou sobre seu terno branco e sapatos vermelhos: "Tenho um terno branco, mas não tenho ambições de ser papisa". "Bonito", disse Leão, pedindo para tirar uma foto ao lado da vaticanista. E fez o mesmo com a jornalista Paola Ugaz, conhecida no Peru por sua enquete sobre o movimento Sodalício, que lhe presenteou com uma chalina, um cachecol multicolorido de lã de alpaca, proveniente dos Andes. As mesmas terras onde o Pontífice foi missionário por cerca de vinte anos. O Papa Prevost colocou-o no pescoço para tirar a foto e depois cumprimentou um grupo de peruanos que lhe mostravam sua bandeira no computador.

Irmã Donatello cumprimenta o Papa em linguagem de sinais (@Vatican Media)

EUA, Fátima, Niceia

E se ao colega estadunidense que perguntou se uma viagem aos EUA estava planejada "em breve", Leão XIV respondeu "não em breve", enquanto a jornalista portuguesa Aura Miguél, que lembrou a festa de Nossa Senhora de Fátima amanhã, 13 de maio, o Papa respondeu: "Sim, o cardeal Prevost tinha planejado ir (a Fátima), mas os planos mudaram". Ainda sobre o tema das viagens, alguns jornalistas perguntaram ao Pontífice se será realizada a famosa viagem a Niceia, na Turquia, para os 1700 anos do Concílio, um desejo do Papa Francisco, que muitas vezes e em diversas ocasiões expressou o desejo de viver este evento. Leão XIV mostrou-se aberto à possibilidade.

"Companheiros de viagem"

Por fim, alguns repórteres expressaram suas intenções: "Não somos seus inimigos, mas queremos ser seus aliados e companheiros de viagem e, se um dia ele quiser, gostaríamos que nos ouvisse."

Saudação do Papa aos jornalistas (@Vatican Media)