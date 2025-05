São Pedro com as chaves e a rede no Anel do Pescador de Leão XIV

O Escritório das Celebrações Litúrgicas do Sumo Pontífice divulgou uma foto com a imagem do Anel que amanhã será entregue ao Papa com o Pálio, representando juntos as insígnias episcopais “petrinas”.

No interior do Anel do Pescador está inscrito “Leão XIV” e, na parte externa, a imagem de São Pedro com as chaves e a rede. Isso pode ser visto na foto divulgada pelo Escritório das Celebrações Litúrgicas do Sumo Pontífice, acompanhada de uma explicação.

O Anel do Pescador – lê-se – será entregue ao Papa Leão XIV durante a celebração deste domingo, 18 de maio, para o início do Ministério Petrino. Nele está representada a imagem de São Pedro e é chamado “do Pescador” porque “Pedro é o apóstolo pescador que, tendo acreditado na palavra de Jesus, tirou da barca as redes da pesca milagrosa”.

Tem o valor específico do anel-sigilo que autentica radicalmente a fé, tarefa confiada a Pedro de confirmar seus irmãos (cf. Lc 22, 32), tarefa que, portanto, é transmitida também ao Papa Leão XIV.

O Pálio

Nesta sexta-feira, o Escritório das Celebrações Litúrgicas divulgou a imagem do Pálio que, juntamente com o Anel do Pescador, representam as insígnias episcopais “petrinas”. É “feito de lã branca, símbolo – lê-se na legenda que acompanha a foto – do bispo como bom Pastor e, ao mesmo tempo, do Cordeiro crucificado pela salvação da humanidade”. O Pálio é uma faixa estreita que se coloca sobre os ombros, por cima da casula, a vestimenta litúrgica. Tem duas tiras pretas pendentes à frente e atrás, é decorado com seis cruzes pretas de seda - uma em cada extremidade que desce sobre o peito e nas costas e quatro no anel que repousa sobre os ombros - e é adornado, à frente e atrás, com três alfinetes (acicula) que representam os três pregos da cruz de Cristo.