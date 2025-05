Em Cássia, a festa de Santa Rita com bênção e saudação do Papa Leão XIV

Centenas de pessoas se reuniram nesta quinta-feira (23/05) no santuário da cidade italiana da Úmbria para a missa pontifícia na memória litúrgica da santa. O prior geral da Ordem de Santo Agostinho levou aos fiéis uma mensagem do Pontífice: “ele me pediu que para enviar a vocês a sua saudação e oração”. A celebração foi presidida pelo cardeal Reina: “hoje, preocupados com o que está acontecendo no mundo, com tantas guerras que não terminam, peçamos o dom da paz e da fraternidade”.

Tiziana Campisi - Vatican News

Uma saudação e uma oração aos fiéis e peregrinos que celebraram a memória litúrgica de Santa Rita nesta quinta-feira, 22 de maio, na cidade italiana de Cássia. Leão XIV confiou ao prior geral da Ordem de Santo Agostinho, Pe. Alejandro Moral, que participou da solene cerimônia pontifícia presidida na Sala della Pace pelo cardeal vigário Baldo Reina.

Ouça e compartilhe

Ao final da liturgia, Moral compartilhou com os presentes as palavras do Pontífice durante um recente encontro entre eles: "o Santo Padre me pediu para saudá-los. Nós nos encontramos na segunda-feira desta semana e ele me perguntou se eu viria a Cássia, eu disse que sim; e ele envia a vocês a sua saudação e oração".

A festa em Cássia reuniu milhares de devotos neste 22 de maio

Milhares de rosas e orações

Centenas de pessoas estavam presentes na missa e milhares tinham em mãos as rosas, flores simbólicas de Santa Rita, ligadas ao milagre da extraordinária floração, em pleno inverno, em sua terra natal, em Roccaporena, que também recordam, com seus espinhos, as dificuldades que ela viveu e, com seu perfume, as suas virtudes. E foi precisamente às vicissitudes de Rita que o cardeal Reina se referiu em sua homilia, lembrando as adversidades de sua vida, seu “matrimônio difícil”, seu “marido assassinado”, seus “dois filhos mortos” e depois a “vida religiosa finalmente abraçada, mas com tanto sofrimento, e o sofrimento que depois a acompanhou até o fim de sua vida”. “Ela poderia ter usado outro mal e talvez até tivesse a aprovação de outros, mas preferiu um caminho diferente, preferiu um caminho do Evangelho, preferiu perdoar”, disse o cardeal.

O cardeal Reina durante a celebração

O dom da paz

Olhando para hoje, “um tempo marcado por um preocupante crescendo de violência, uma violência generalizada” e por “cenários de guerra que realmente nos preocupam”, por “uma terceira guerra mundial em pedaços”, como disse o Papa Francisco, o cardeal reviveu as primeiras palavras de Leão XIV, que, olhando do Balcão das Bênçãos imediatamente após a sua eleição, invocou o dom da paz. “Hoje estamos realmente muito preocupados com o que está acontecendo em todo o mundo, com tantas guerras que realmente não tendem a parar, a diminuir, pelo contrário, há uma escalada cada vez mais violenta”, acrescentou o cardeal, ressaltando que “o mal não se vence com outro mal” e o convite do Papa para desarmar a linguagem. "Precisamos desarmar os sentimentos, desarmar nossos corações. Precisamos imaginar outras maneiras de construir relações que sejam humanas antes mesmo de serem cristãs", continuou ele.

A imagem de Santa Rita entre os fiéis

De Cássia, possa irradiar o perfume da fraternidade

Permaneçam em Cristo, no seu amor, “como o ramo na videira”, é assim que o mal pode ser vencido para o cardeal Reina. "Quem permanece em Deus não pode ser desonesto. Quem permanece em Deus não pode desprezar o fraco, o órfão, a viúva, o estrangeiro, porque do lado de Deus sempre há o bem“, ressaltou, explicando que ”o segredo de Rita era justamente este: ela permanecia em Deus, sempre". "Santa Rita foi uma mulher cheia de alegria, mesmo em meio às dificuldades", concluiu o vigário, desejando que de Cássia "irradie o perfume da santidade, da fraternidade e do bem".