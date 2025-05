"Rerum digitalium", uma releitura com os Papas da encíclica de Leão XIII

Passaram-se 134 anos desde a publicação da "Rerum Novarum", documento promulgado em 15 de maio de 1891. Por ocasião do aniversário de promulgação desta encíclica, também foram publicadas encíclicas de outros Pontífices. Pouco depois de sua eleição, o Papa Prevost enfatizou que a Igreja, inspirando-se no patrimônio da Doutrina Social, é chamada a responder a "outra revolução industrial e ao desenvolvimento da inteligência artificial".

Amedeo Lomonaco – Vatican News

O Papa Leão XIII, com a encíclica Rerum Novarum, abordou "a questão social no contexto da primeira grande revolução industrial. Hoje, a Igreja oferece a todos o seu patrimônio de doutrina social para responder a uma nova revolução industrial e ao desenvolvimento da inteligência artificial, que traz novos desafios para a defesa da dignidade humana, da justiça e do trabalho". Ao encontrar os cardeais em 10 de maio, o Papa Prevost explicou com estas palavras a escolha de "assumir o nome de Leão XIV". O caminho indicado é, portanto, o da doutrina social, a ser percorrido mesmo nesta era dominada por desequilíbrios econômicos e novos desafios.

A atualidade da Rerum Novarum

Em nossa época, como naquela do final do século XIX, o mundo do trabalho é um dos pilares que sustentam o tecido social. Relendo a encíclica do Papa Pecci, focada nas condições das massas operárias, e situando essas reflexões no contexto atual, podemos projetar uma espécie de "Rerum digitalium", uma releitura das "coisas digitais": seguindo o caminho traçado por Leão XIII, podemos, de fato, considerar a questão do trabalho e dos direitos dos trabalhadores à luz das profundas mudanças trazidas pelas novas tecnologias. A encíclica do Papa Pecci, na qual a mensagem cristã encontra a modernidade, é um texto que também fala aos homens e mulheres de hoje.

A verdadeira vida é a do mundo vindouro

A encíclica Rerum Novarum foi promulgada há exatamente 134 anos, mas sua mensagem transcende as décadas e o limiar do terceiro milênio. “As coisas temporais não podem ser compreendidas e avaliadas adequadamente se a alma não se elevar a outra vida, isto é, à vida eterna, sem a qual a verdadeira noção de bem moral necessariamente se desvanece, de fato, toda a criação se torna um mistério inexplicável. O que a própria natureza nos dita, portanto, no cristianismo, é um dogma sobre o qual todo o edifício da religião se apoia como seu principal fundamento: isto é, que a verdadeira vida do homem é a do mundo vindouro”. Estas palavras dirigidas pelo Papa Leão XIII aos homens do final do século XIX ressoam mesmo nesta era digital: “Quer você tenha riquezas e outros bens terrenos em abundância, ou que não os tenha, isso não importa para a felicidade eterna; mas o bom ou mau uso desses bens, isso é o que mais importa”, escreve o Papa Pecci.

A Doutrina Social da Igreja e os tempos modernos

A tradição das encíclicas sociais, na fase moderna, inicia-se, portanto, com a Rerum Novarum de Leão XIII, atestando a preocupação dos Papas, em diferentes contextos históricos, com as questões sociais e econômicas. A encíclica promulgada em 1891 inaugura a era da modernidade da doutrina social da Igreja. O documento do Papa Leão XIII insere-se num contexto em que o trabalho era concebido como mercadoria. O mundo do trabalho mudou muito, mas os direitos dos trabalhadores ainda precisam ser salvaguardados. Entre os riscos associados às novas tecnologias, e em particular à inteligência artificial, encontram-se os das novas formas de escravidão e exploração. Ao lado das sombras, encontram-se também muitas luzes ligadas às oportunidades que esta era digital pode oferecer a toda a família humana e, em particular, às novas gerações.

Buscadores da verdade e da fraternidade

A encíclica Rerum Novarum enfatiza que o fator discriminante é o bom ou mau uso dos bens. Este critério é igualmente válido para a abordagem a ser seguida hoje no uso das tecnologias digitais. O Papa Leão XIII também escreve que todos os homens "estão unidos pelo vínculo de uma santa fraternidade". Viver a fraternidade significa compreender que "os bens da natureza e da graça são patrimônio comum do gênero humano". Se todos são filhos, acrescenta o Papa Pecci, são também herdeiros: "Herdeiros de Deus e coerdeiros com Jesus Cristo (Rm 8,17). Este é o ideal de direitos e deveres contido no Evangelho". É o mesmo ideal indicado pelo Papa Francisco na encíclica Fratelli tutti: o de uma fraternidade humana. Como afirmou Leão XIV ao se encontrar com os cardeais em 10 de maio, o Evangelho deve nos impelir a buscar "com alma sincera a verdade, a justiça, a paz e a fraternidade".

Que o trabalho não debilite o homem

Na encíclica Rerum Novarum, o Papa Leão XIII se concentra nas difíceis condições de trabalho dos operários industriais. “Não é justo nem humano”, afirma o documento, “exigir do homem tanto trabalho a ponto de sua mente se tornar entorpecida por excesso de fadiga e seu corpo enfraquecer. Como sua natureza, a atividade humana é limitada e circunscrita dentro de limites bem estabelecidos, além dos quais ele não pode ir. O exercício e o uso a aprimoram, sob a condição, porém, de que seja suspensa de tempos em tempos para dar lugar ao descanso. O trabalho, portanto, não deve ser prolongado além dos limites das próprias forças.” Outra questão presente na encíclica de 1891 é a da educação para a economia. “Quando o trabalhador recebe um salário suficiente para manter a si mesmo e sua família com certo grau de conforto, se for sábio, naturalmente pensará em poupar.” Essas são reflexões atuais para serem relidas também em nosso tempo, frequentemente marcado por fronteiras nem sempre bem definidas entre trabalho e vida pessoal. Até mesmo o tema da economia, vista como instrumento capaz de sustentar a família, é muito atual e não marginal, pois se trata de dar o devido valor ao salário, hoje cada vez mais agredido pelo consumismo desenfreado.

O caminho da caridade

O tema central da encíclica Rerum Novarum é a instauração de uma ordem social justa. Na parte conclusiva, indica-se o caminho a seguir: o da caridade. “Cada um faça a sua parte e não demore, porque a demora poderia tornar mais difícil a cura de um mal já tão grave. Que os governos trabalhem para isso com boas leis e medidas sábias; que os capitalistas e os empregadores tenham sempre em mente os seus deveres; que os proletários, diretamente interessados, façam, dentro dos limites da justiça, o que puderem”. “Quanto à Igreja, ela nunca e de forma alguma deixará faltar a sua obra”. “A salvação almejada – escreve o Papa Leão XIII – deve ser o fruto principal de uma efusão de caridade; queremos dizer aquela caridade cristã que abrange todo o Evangelho”. O caminho da caridade é a estrada principal também no terceiro milênio. Na era digital, junto com as lógicas dos algoritmos, o fator humano continua sendo imprescindível para permitir que a família humana não transcure o sopro da solidariedade.

Os Papas e a Rerum Novarum

A Igreja não cessa de fazer ouvir a sua voz sobre a res novae, típicas da era moderna, e exorta todos a fazerem todos os esforços para que se possa afirmar uma civilização autêntica, orientada para a busca do desenvolvimento humano integral e solidário. Um pilar da doutrina social da Igreja, intimamente ligada à Rerum Novarum do Papa Leão XIII, é a encíclica Quadragesimo Anno, do Papa Pio XI. Promulgada em 15 de maio de 1931, no 40º aniversário da Rerum Novarum, insere-se num contexto histórico profundamente marcado pela grande crise de Wall Street de 1929, que abalou o mundo industrial e não apenas estadunidense. Neste documento, o texto de Leão XIII é definido como uma “carta magna” da ordem social. Pio XI enquadra inicialmente o período da Rerum Novarum: “No final do século XIX, o novo sistema econômico recentemente introduzido e os novos desenvolvimentos da indústria” — escreve o Pontífice refletindo sobre os fenômenos que em parte marcaram o nosso tempo — “chegaram ao ponto em que a sociedade, em quase todas as nações, parecia cada vez mais dividida em duas classes”: uma, pequena em número, “que gozava de quase todo conforto” e a outra, composta por uma imensa multidão de trabalhadores “oprimidos por uma penúria ruinosa”. O texto do Papa Ratti alerta contra o que é definido como um “imperialismo internacional do dinheiro” e descreve os danos de um sistema em que as finanças dominam a economia e a economia real. Uma situação muito semelhante à que vivemos hoje.

Uma fonte em tempos de guerra

No 50º aniversário da “Rerum Novarum”, Pio XII, em sua mensagem radiofônica para o Pentecostes de 1941, num tempo marcado como hoje pelo drama da guerra, enfatiza que da carta encíclica de Leão XIII brotou “uma fonte de espírito social forte, sincero e desinteressado”. “Uma fonte que, se hoje pode ser parcialmente coberta por uma avalanche de acontecimentos diversos e mais fortes, amanhã, uma vez removidas as ruínas deste furacão mundial, quando começar a obra de reconstrução de uma nova ordem social, implorada como digna de Deus e do homem, infundirá novo impulso vigoroso e uma nova onda de florescimento e crescimento em todo o florescimento da cultura humana”. “A encíclica Rerum Novarum, aproximando-se do povo, a quem abraçou com estima e amor – acrescenta Pio XII –, penetrou nos corações e mentes da classe operária e incutiu nela o sentimento cristão e a dignidade cívica”. Em sua mensagem radiofônica de 1942, na véspera do Natal, Pio XII também enfatiza que a Igreja não hesita em deduzir as consequências práticas derivadas da nobreza moral do trabalho.

Essas necessidades incluem, além de um salário justo, suficiente para as necessidades do trabalhador e de sua família, a preservação e o aperfeiçoamento de uma ordem social que torne possível uma propriedade privada segura, ainda que modesta, para todas as classes do povo, favoreça uma educação superior para os filhos das classes trabalhadoras, particularmente dotados de inteligência e boa vontade, promova o cuidado e a atividade prática do espírito social no bairro, no país, na província, no povo e na nação, que, atenuando os conflitos de interesse e de classe, afaste dos trabalhadores o sentimento de segregação com a experiência reconfortante de uma solidariedade genuinamente humana e cristãmente fraterna.

Recompor as razões da justiça

A encíclica do Papa Leão XIII é orientada sobretudo por uma direção, por uma necessidade ainda atual: aquela que nos impele a recompor as razões da justiça. Em 14 de maio de 1961, João XXIII fez um discurso aos povos do mundo inteiro, no qual anunciou uma nova encíclica e recordou a contribuição da Rerum Novarum.

O humilde Papa, seu sucessor, que nela fala, era um menino de dez anos naquele 1891: mas ele se lembra muito bem de como em sua paróquia, e ao seu redor, as palavras iniciais daquele documento «Rerum Novarum» eram repetidas nas igrejas e em conferências como título de um ensinamento, não inesperado na verdade, mas tão antigo quanto o Evangelho de Jesus Salvador, e colocado naquele maio de 1891 sob uma nova luz e mais adequada às circunstâncias modernas do mundo. Eram situações e questões recentes, sobre as quais todos gostavam de se pronunciar, e muitos o faziam de forma inadequada, dando origem ao perigo de confusão e à tentação da desordem social. O Papa Leão, o admirável pontífice, quisera haurir dos tesouros do ensinamento secular da Igreja a doutrina justa e santa, a verdade iluminadora para a direção da ordem social segundo as necessidades do seu tempo. A Encíclica "Rerum Novarum", colocando-se com grande coragem e, ao mesmo tempo, com clareza e decisão, sobretudo entre as diversas relações entre agricultores e operários, chamados proletários, de um lado, e proprietários e empresários, de outro, indicou quão indispensável era recompor as razões de justiça e equidade em benefício e vantagem de ambos, invocando, como necessários, tanto a intervenção do Estado quanto a ação honesta e leal das partes interessadas, trabalhadores e empregadores.

Mater et magistra

No 70º aniversário da Rerum Novarum, outro documento, promulgado em 15 de maio de 1961, retoma temas e questões abordados por Leão XIII. Trata-se da encíclica Mater et Magistra, de João XXIII. O Papa Roncalli, recordando esse texto, indica duas palavras-chave: comunidade e socialização. "Um dos aspectos típicos que marcam a nossa época - escreve o Pontífice - é a socialização, entendida como multiplicação progressiva das relações em convivência com diversas formas de vida e atividades associadas, e a institucionalização jurídica". A Igreja é então chamada a colaborar para construir uma comunhão autêntica. Desse modo, o crescimento econômico não deve se limitar a satisfazer as necessidades dos homens, mas deve também promover sua dignidade. Este tema continua crucial hoje: a busca do progresso, que também pode ser promovido pela inteligência artificial, não pode ignorar a dignidade dos trabalhadores.

Octogesima Adveniens

No 80º aniversário da Rerum Novarum, foi promulgada a carta apostólica de Paulo VI, Octogesima Adveniens. O mundo mudou profundamente. “O crescimento excessivo das cidades”, escreveu Paulo VI, que em 1967 promulgou a encíclica Populorum Progressio sobre o desenvolvimento dos povos, “acompanha a expansão industrial, sem se identificar com ela”. “Baseada na pesquisa tecnológica e na transformação da natureza”, escreveu o Papa Montini, “a industrialização continua seu caminho sem parar, demonstrando uma criatividade inexaurível. Enquanto algumas empresas se desenvolvem e se concentram, outras se extinguem ou se deslocam, criando novos problemas sociais: desemprego profissional ou regional, requalificação e mobilidade das pessoas, adaptação permanente dos trabalhadores, desigualdade de condições nos vários setores da indústria”. Todos esses são fenômenos recorrentes, embora com diferenças, também em nosso tempo.

Uma voz profética

Mas por que o Papa Leão XIII falou de questões sociais? Ele tinha o direito de fazê-lo? No domingo, 16 de maio de 1971 – dois dias após a publicação da carta apostólica Octogesima Adveniens – Paulo VI também respondeu a essas perguntas na homilia proferida durante a missa que presidiu na Praça São Pedro. "A Igreja e o próprio Papa – sublinhou o Papa Montini naquela ocasião – já tinham denunciado os erros sociais, especialmente de ideias, que estavam gerando graves inconvenientes nos novos tempos, precisamente os do trabalho industrial; mas naquela época a palavra foi mais forte, mais clara, mais direta; hoje podemos dizer que era libertadora e profética".

Por que o Papa falou? Ele tinha o direito? Ele tinha a competência? Sim, respondemos, porque ele tinha o dever. Tratar-se-ia aqui de justificar esta intervenção da Igreja e do Papa em assuntos sociais, que são por natureza assuntos temporais, assuntos terrenos, dos quais parece estar excluída a competência de quem tem sua razão de ser em Cristo, que declarou que o seu reino não é deste mundo. Mas, se olharmos bem, para o Papa não se tratava do reino deste mundo, digamos simplesmente de política; tratava-se dos homens que compõem este reino, tratava-se dos critérios de sabedoria e de justiça que devem inspirá-lo; e, neste sentido, a voz do Papa, que se fez advogado dos pobres, obrigados a permanecerem pobres no processo gerador de novas riquezas, dos humildes e dos explorados, nada mais era do que o eco da voz de Cristo, que se fez centro de todos os atribulados e oprimidos para os consolar e redimir.