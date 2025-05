Papa aceita renúncia de dom Andreassa e nomeia dom Valter novo bispo de Ituiutaba

A presidência da CNBB agradece ao Papa Leão XIV pela nomeação de dom Valter Magno para esta Igreja Particular do Regional Leste 2 da CNBB e agradece a dom Andreassa pela doação de seu ministério episcopal à Igreja.

Vatican News

O Papa Leão XIV aceitou, nesta quinta-feira (22/05), o pedido de renúncia por limite de idade apresentado por dom Irineu Andreassa (OFM) ao governo pastoral da Diocese de Ituiutaba (MG), e nomeou dom Valter Magno de Carvalho bispo da Diocese de Ituiutaba (Brasil), transferindo-o do cargo de auxiliar da Arquidiocese de São Salvador (BA).

Dom Valter Magno de Carvalho nasceu em 22 de fevereiro de 1973, em Capela Nova, Arquidiocese de Mariana (MG). Estudou Filosofia e Teologia no Seminário Maior São José, em Mariana. Foi ordenado sacerdote pela Arquidiocese de Mariana em 23 de agosto de 1997.

Desempenhou os seguintes cargos: diretor e professor do Curso Propedêutico; Administrador Paroquial de Santo Antônio em Correia de Almeida, distrito de Barbacena (MG), e de São Sebastião em Cláudio Manoel, distrito de Mariana (MG); Pároco da Basílica de São José em Barbacena (MG), de Nossa Senhora da Assunção em Barbacena (MG) e de Nossa Senhora das Mercês em Mercês (MG); Vigário Episcopal; Vigário Forâneo; Reitor do Seminário Maior São José; Diretor da Escola Diaconal São Lourenço; Membro do Colégio de Consultores; Professor do Instituto de Teologia local.

Em 4 de novembro de 2020, foi nomeado bispo titular de Giufi e auxiliar da Arquidiocese de São Salvador (BA), recebendo a ordenação episcopal em 23 de janeiro de 2021. Na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) é membro da Comissão Episcopal para os Ministérios Ordenados e Vida Consagrada.

Dom Irineu Andreassa bispo emérito de Ituiutaba

Numa nota, a presidência da CNBB agradece ao bispo emérito e saúda o bispo que assumirá a nova missão.

"Neste momento em que se torna bispo emérito, rogamos à Mãe Aparecida que o acompanhe nesta nova etapa de sua vida, certos de que sua missão continuará a iluminar o caminho de muitos fiéis", escreve a presidência da CNBB a dom Irineu Andreassa.

"Agradecidos por sua disponibilidade em servir à Igreja como seu pastor, desejamos que seu governo pastoral produza bons frutos nesta Igreja Particular. Confiamos seu ministério e a sua nova missão à intercessão de São José, padroeiro da diocese Ituiutaba", ressalta a nota da presidência da CNBB a dom Valter Magno de Carvalho.