Relíquia de São Leão Magno inserida na cruz peitoral de prata do Papa

Foram inseridos os fragmentos de ossos de quatro bispos na cruz peitoral de prata doada pelo Círculo de São Pedro a Leão XIV no dia de sua eleição. Os bispos são: São Leão Magno, Santo Agostinho, São Tomás de Vilanova e o Beato Anselmo Polanco. A ideia foi do guardião do sacrário apostólico, padre Silvestrini, que compreendeu o desejo do Papa de se confiar à proteção de seu homônimo predecessor.

Tiziana Campisi – Vatican News

Guiando os passos de Leão XIV está agora também São Leão Magno, o quadragésimo quinto sucessor de Pedro, que viveu entre os séculos IV e V, contemporâneo de Santo Agostinho. Ele promoveu a unidade da Igreja, combateu heresias, definiu a primazia do bispo de Roma e compôs as mais belas coletas do Missal Romano. Na cruz peitoral de prata doada ao Papa Prevost no dia de sua eleição, 8 de maio, pelo Círculo de São Pedro, estão guardadas as relíquias de ossos de quatro bispos: a de São Leão Magno, bispo de Roma, a de Santo Agostinho, bispo de Hipona, a de São Tomás de Vilanova, arcebispo de Valência, e a do Beato Anselmo Polanco, bispo de Teruel, mártir.

As relíquias de São Leão Magno, Santo Agostinho, São Tomás de Vilanova e do Beato Anselmo Polanco

A ideia do guardião do Sacrário Apostólico

A ideia de mandar fazer um novo "relicário" para Leão XIV, para ser inserido na cruz peitoral dada de presente ao Papa, partiu do guardião do sacrário apostólico, padre Bruno Silvestrini, da comunidade agostiniana da Sacristia Pontifícia. Aproveitando o desejo de seu confrade Pontífice de se confiar à proteção e orientação de Leão Magno, o religioso decidiu recorrer ao especialista em relicários Antonino Cottone, que já tinha feito cinco relíquias, com técnicas medievais tradicionais, para a cruz peitoral doada a Prevost pela Cúria Geral dos Agostinianos no dia em que foi criado cardeal, 30 de setembro de 2023.

A confecção da "cruz relicária"

Um trabalho meticuloso

Dito e feito, na última segunda-feira, o especialista levou apenas duas horas para dar vida, com meticulosa precisão e apaixonada dedicação, a uma nova pequena cruz com filigranas de papel dourado (paperoles) sobre moiré vermelho (um tecido tafetá cuja aparência simula os veios da madeira ou do mármore, produzindo um efeito variável), onde 4 pequenas flores de papel acolheram as relíquias dos 4 ilustres pastores da Igreja. Com suas mãos experientes, Cottone enrolou, modelou e colou pequenas tiras de papel, criando uma série de elementos decorativos entre os quais inseriu os preciosos fragmentos de "ossos sagrados".

Antonino Cottone enquanto prepara as relíquias para serem inseridas na cruz peitoral do Papa

A entrega a Leão XIV

Concluída a obra, o artesão colocou a "cruz-relicário" dentro da cruz peitoral papal e, muito emocionado, entregou-a a Leão XIV, colocando-a em seu pescoço. O Papa acolheu com alegria a cruz peitoral, enriquecida com as relíquias dos quatro bispos que lhe são particularmente queridos.

Antonino Cottone entrega a cruz peitoral na qual inseriu as relíquias dos quatro bispos queridos ao Papa Leão XIV