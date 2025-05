Prevost: um Papa missionário no Peru, sob o signo de Santo Agostinho

Nascido em Chicago, é o primeiro Pontífice originário da América do Norte, mas foi bispo em Chiclayo e também tem cidadania peruana. Por dois mandatos, foi prior geral dos Agostinianos, uma ordem religiosa também presente em muitos países da Ásia. O Papa Francisco o chamou para Roma em 2023 como prefeito do Dicastério para os Bispos. “Minha vocação, como a de todo cristão, é ser um missionário, proclamar o Evangelho onde quer que esteja.”

O novo Papa Leão XIV é o primeiro Pontífice originário da América do Norte, mas é, acima de tudo, um Papa que vem de uma experiência missionária, tendo servido a Igreja no Peru por muitos anos e em várias funções. Robert Francis Prevost nasceu em Chicago em 14 de setembro de 1955, em uma família com raízes na Europa. Estudou nos colégios dos Agostinianos, uma ordem religiosa que também está muito presente na Ásia e em cujo noviciado ingressou aos 22 anos de idade, depois de se formar em ciências matemáticas e obter uma licença em filosofia na Villanova University, na Filadélfia. Foi enviado para estudar Direito Canônico na Pontifícia Universidade Angelicum em Roma, onde foi ordenado sacerdote em 1982.

Missionário no Peru e prior geral dos Agostinianos

Três anos depois, partiu para a missão no Peru, onde inicialmente realizou seu serviço pastoral na cidade de Chulucanas. Em 1988, foi transferido para Trujillo, onde começou a trabalhar na formação de novos religiosos agostinianos no Peru. Eleito em 1999 como prior dos agostinianos da província de Chicago, dois anos depois o capítulo o escolheu como prior geral dos agostinianos, com a tarefa de governar os mais de 2.500 religiosos da ordem presentes em 50 países do mundo, ministério que exerceu em Roma por dois mandatos até 2013.

Chamado de volta ao Peru, desta vez como bispo

Foi então o Papa Francisco, em 2014, que o chamou de volta ao Peru, confiando-lhe a condução da Diocese de Chiclayo, no noroeste do país. Um ministério que ele recordou na noite de sua eleição à Cátedra de Pedro como uma experiência central em sua vida, dirigindo imediatamente uma saudação em espanhol aos fiéis de sua antiga diocese no Peru. E desse país ele também escolheu se tornar um cidadão em 2015. Na Conferência Episcopal Peruana, Prevost foi vice-presidente de 2018 até janeiro de 2023, quando novamente Bergoglio o chamou a Roma para confiar-lhe a condução do crucial Dicastério para os Bispos e a presidência da Comissão para a América Latina (CAL). Foi criado cardeal no consistório de setembro de 2023, o penúltimo presidido pelo Papa Francisco.

Na Cúria Romana: ‘ainda me considero um missionário’

Em uma entrevista ao Vatican News em 2023, comentando sobre seu encargo na Cúria Romana, ele disse: "Ainda me considero um missionário. Minha vocação, como a de todo cristão, é ser um missionário, proclamar o Evangelho onde quer que esteja. Certamente minha vida mudou muito: tenho a oportunidade de servir o Santo Padre, de servir a Igreja hoje, aqui, na Cúria Romana. É uma missão muito diferente da que eu tinha antes, mas também uma nova oportunidade de viver uma dimensão de minha vida que simplesmente sempre foi responder “sim” quando me pedem um serviço. Com esse espírito concluí minha missão no Peru, depois de oito anos e meio como bispo e quase vinte anos como missionário, para começar uma nova em Roma."

