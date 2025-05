Prevost: de missionário agostiniano a prefeito dos Bispos

As imagens do novo Papa, o 267º Sucessor de Pedro, em seu serviço como cardeal, prefeito do Dicastério para os Bispos e bispo. O consistório de setembro de 2023 e as suas audiências com o Papa Francisco.

