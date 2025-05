Peru, presidente da Caritas lembra Prevost "no meio do povo"

O bispo auxiliar de Lima, Guillermo Antonio Cornejo Monzón, repercorre em entrevista à mídia vaticana o trabalho do Pontífice quando era prelado no Peru: "Ele ouvia a todos com respeito e depois dava sua opinião"

Nicola Nicoletti – Vatican News

Solidariedade com os pobres, atenção à escuta, grande colaboração. É assim que Guillermo Antonio Cornejo Monzón, bispo auxiliar de Lima, lembra-se de dom Robert Francis Prevost, hoje Sucessor de Pedro como Papa Leão XIV, a quem conheceu no Peru antes de ser chamado a Roma por Francisco.

Ajuda ao Peru transtornado com o ciclone de 2023

“Durante o ciclone que transtornou o nosso país em 2023, dom Prevost não se poupou, esteve ao lado daqueles que não tinham mais nada, a casa, uma terra para cultivar, o trabalho. A lembrança do bispo que sai pelas ruas com suas botas de borracha para levar ajuda aos moradores da zona norte do Peru está nos olhos de todos”, recorda.

Chiclayo, com 600 mil habitantes no norte do Peru, na fronteira com o Equador, é uma das áreas mais populosas do país, uma realidade como Lima, para onde se mudam pobres, jovens e famílias inteiras em busca de um futuro melhor. Com um penhasco voltado para o mar, a área é árida, povoada por pequenos agricultores, vítimas de desastres naturais como o ciclone Yaku, capaz de abalar a região do Pacífico sudeste e devastar o norte do Peru no início de março de 2023. "As pessoas são boas, generosas, a culinária é deliciosa", confidencia dom Cornejo Monzón, "e Prevost viu nossa lealdade e honestidade quando esteve aqui". O prelado não esconde problemas como a violência e a corrupção, a paz constantemente posta em risco; o trabalho da Caritas visa a justiça social que estamos tentando construir não sem dificuldade.

A Igreja próxima dos últimos

Cornejo Monzón, presidente da Caritas Peru, imediatamente observou como o fino intelectual de Chicago não se poupou em levar ajuda às populações devastadas por desastres naturais na Diocese de Chiclayo, onde foi administrador apostólico de 2023 a 2024. Inundações, incêndios e outras emergências foram enfrentadas pela Igreja, que permaneceu próxima dos menos favorecidos, mesmo quando fortes chuvas e rios transbordando ameaçaram as pobres colheitas. Hoje, como bispo auxiliar de Lima, ele recorda um período intenso de atividade e colaboração com o novo Pontífice: “Ele me ajudou muito, com conselhos e orientações úteis. Ele foi um ponto de referência como canonista. Quando estava prestes a deixar o Peru, recomendou-me que vivesse a sinodalidade, o valor da justiça social, a atenção aos pobres, acompanhasse as nossas pequenas e grandes realidades e compartilhasse com os sacerdotes o máximo possível, compartilhando também com os religiosos os valores da colegialidade e da comunhão". Ele se lembra do novo Papa como uma pessoa aberta: "Ele ouvia a todos com respeito e depois dava a sua opinião".

Foi Francisco quem escolheu dom Cornejo Monzón como chefe da Caritas Peru, cargo recentemente renovado. “É um grande presente que o Papa Bergoglio me deu”, admite. A Caritas trabalha muito, as necessidades são muitas: pobreza, falta de trabalho, violência. “Mas nós, peruanos, nos momentos difíceis, sabemos seguir em frente, não desanimamos, e isso, com o acompanhamento do novo Pontífice, será ainda mais emocionante. O que eu senti no momento da eleição? Foi uma grande emoção e uma surpresa quando ele quis lembrar em espanhol nossa diocese. No Jubileu da Esperança, é mais um motivo para caminharmos juntos, como nos convidou Leão XIV."