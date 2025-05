Paquistão: empatia do Papa, poderosa recordação da nossa comum humanidade

“Como Pastor, chamou a atenção do mundo para a importância da empatia, gentileza, relacionamento e união com a alma de cada homem, indo para além das fronteiras religiosas. Sua capacidade de entrar em contato com a interioridade de cada interlocutor, demonstrava sua profunda compreensão da experiência humana”.

Vatican News com Agência Fides

"O Papa Francisco foi promotor da paz e solidariedade em todos os lugares e circunstâncias. No Paquistão, ele é recordado com profundo respeito e carinho. Sua voz, que, constantemente, elevava em favor da harmonia e da fraternidade, continua como um raio de luz e guia para os fiéis cristãos paquistaneses e todas as pessoas de boa vontade": é o que afirma Dom Indrias Rehmat, bispo da diocese de Faisalabad, no Punjab, enquanto os fiéis continuam a rezar pelo Papa Francisco e, ao mesmo tempo, pelo novo Pastor que o Espírito Santo dará à Igreja católica”. Ao salientar a figura do Papa Francisco, na sociedade paquistanesa, o Bispo acrescenta: “Dele permanece sua obra espiritual, social e humanitário em prol da unidade, da paz e da harmonia. Trata-se de uma temática de particular importância em uma nação, de maioria muçulmana, como o Paquistão, às vezes, abalado por violências terroristas. Autoridades civis, fiéis de diversas confissões e cidadãos comuns recordam a ‘inabalável devoção do Papa Francisco pela paz e fraternidade globais’; todos elogiam ‘seu incansável compromisso pela promoção de um mundo mais compassivo e unido’".

Por sua vez, Dom Benny Travas, Arcebispo de Karachi e Administrador Apostólico de Lahore, convidou, nos últimos dias, os sacerdotes, religiosas, catequistas, líderes e fiéis de outras confissões cristãs para um momento de oração, em Lahore. Em suas reflexões, descreveu o Papa Francisco como "um herói da misericórdia e da paz". Nestes dias, os fiéis rezam pela alma do Papa Francisco, uma oração que representa a unidade entre as diferentes confissões cristãs da nação. No Paquistão, os cristãos constituem apenas 2% da população (1% católicos e 1% outras confissões); porém, continuam a dar uma contribuição significativa para o desenvolvimento do país, através de escolas, hospitais, serviços sociais, muito apreciados, além da promoção de uma coexistência pacífica entre as várias crenças, culturas e grupos étnicos.

No Paquistão, os fiéis das diversas Igrejas estão engajados em um fecundo caminho ecumênico, buscando respeitar os principais feriados religiosos, mas também a vida de cada dia, em comunhão e íntima colaboração. O bispo anglicano, Rev. Azad Marshall, moderador da Igreja Anglicana no Paquistão, descreveu assim o legado do Papa Francisco no país: “Sua humildade, coragem e férreo compromisso com a justiça e a dignidade de todos foram um verdadeiro reflexo e semelhança com Cristo. Seu legado continuará a inspirar todos a caminhar, com fidelidade, na luz do Senhor e a servir o Evangelho com compaixão e coragem".

Os líderes cristãos no Paquistão também recordaram assim a figura do Papa Francisco: “Como Pastor, chamou a atenção do mundo para a importância da empatia, gentileza, relacionamento e união com a alma de cada homem, indo para além das fronteiras religiosas. Sua capacidade de entrar em contato com a interioridade de cada interlocutor, demonstrava sua profunda compreensão da experiência humana”. “Este aspecto – segundo os líderes - é muito importante para nós fiéis, imersos em um ambiente e sociedade, com uma religião de maioria diferente, e representa um exemplo para a vida de cada um de nós". E concluíram: “A ênfase do Papa Francisco sobre a conexão humana e a empatia é um poderoso memorando da nossa humanidade comum. Hoje, no Paquistão, nos sentimos convidados a aderir aos valores da compaixão, bondade e amor, que caracterizaram a pessoa e pontificado de Francisco".