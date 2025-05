Papa recebe em audiência o primeiro-ministro da Austrália 

O encontro de Leão XIV com o premiê australiano, Anthony Albanese, ocorreu na tarde desta segunda-feira (19/05). No centro das conversas com dom Gallagher, secretário para as Relações com os Estados e as Organizações Internacionais, estiveram a proteção do meio ambiente, o desenvolvimento humano integral, a liberdade religiosa e a contribuição da Igreja Católica a serviço da sociedade.

Vatican News

A proteção do meio ambiente, o desenvolvimento humano integral, a liberdade religiosa e a contribuição da Igreja Católica a serviço da sociedade australiana foram os temas centrais da audiência concedida hoje pelo Papa Leão XIV, no Palácio Apostólico do Vaticano, ao primeiro-ministro do Commonwealth (Comunidade das Nações) da Austrália, Anthony Albanese. Após o encontro com o Pontífice — informou a Sala de Imprensa da Santa Sé — o premiê encontrou-se posteriormente com o arcebispo Paul Richard Gallagher, secretário para as Relações com os Estados e as Organizações Internacionais. Durante os cordiais diálogos na Secretaria de Estado, foi manifestada viva apreciação pelas boas relações bilaterais entre a Santa Sé e a Austrália, bem como pelo contributo da Igreja Católica a serviço da sociedade, especialmente no campo da educação. Houve também uma troca de pontos de vista sobre a situação sociopolítica do país, com especial atenção a temas de interesse comum, entre os quais a proteção ambiental, o desenvolvimento humano integral e a liberdade religiosa.

A audiência de Francisco com o governador-geral em 2018

Para o primeiro-ministro Anthony Albanese, no cargo desde 2022, trata-se da primeira audiência com um Pontífice. Em 25 de junho de 2018, o Governador-Geral do Commonwealth da Austrália, Peter Cosgrove, foi recebido pelo Papa Francisco. Na conversa, foram abordadas questões relativas à migração, seja global quanto regional, bem como as mudanças climáticas.