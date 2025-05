Renzo Pegoraro é o novo presidente da Pontifícia Academia para a Vida

Monsenhor Pegoraro, 65 anos, sacerdote de Pádua, era Chanceler da Pontifícia Academia para a Vida desde 2011. Leão XIV expressa "os mais fervorosos agradecimentos" ao arcebispo Vincenzo Paglia por seus serviços como presidente da Pontifícia Academia para a Vida e grão-chanceler do Pontifício Instituto Teológico João Paulo II para as Ciências do Matrimônio e da Família

O Papa Leão XIV nomeou monsenhor Renzo Pegoraro como o novo presidente da Pontifícia Academia para a Vida. Desde 2011 ele era o chanceler da Academia. Ele sucede ao arcebispo Vincenzo Paglia, que completou 80 anos em 21 de abril.

"Agradeço ao Papa Leão XIV pela nomeação como presidente da Pontifícia Academia para a Vida", disse monsenhor Pegoraro, segundo um comunicado da Pontifícia Academia para a Vida. “O trabalho realizado nos últimos anos ao lado de dom Vincenzo Paglia e, antes disso, ao lado de dom Ignacio Carrasco de Paula, foi fascinante e estimulante, em linha com as indicações operativas e temáticas do falecido Papa Francisco.”

Monsenhor Pegoraro nasceu em Pádua em 4 de junho de 1959. Recebeu a ordenação sacerdotal em 11 de junho de 1989, incardinando-se na Diocese de Pádua. Formou-se em Medicina e Cirurgia em 1985 pela Universidade de Pádua. Obteve a Licenciatura em Teologia Moral em 1990 pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, obtendo o Diploma de Especialização em Bioética pela Universidade Católica do Sagrado Coração. Foi secretário-geral da Fundação Lanza de Pádua e professor de Bioética na Faculdade de Teologia do Triveneto. Desde 2000, é professor de Ética em Enfermagem no Hospital Pediátrico “Bambino Gesù” de Roma. De 2010 a 2013, foi presidente da EACME (Associação Europeia de Centros de Ética Médica). Foi Chanceler da Pontifícia Academia para a Vida a partir de 1º de setembro de 2011. Publicou diversos volumes, artigos e ensaios.

Em carta assinada pelo cardeal secretário de Estado Pietro Parolin - informa o comunicado da Pontifícia Academia para a Vida - o Papa, "movido por profundo reconhecimento", expressa a dom Paglia "o mais fervoroso agradecimento" pelo serviço prestado desde 2016 como presidente da Pontifícia Academia para a Vida (PAV) e grão-chanceler do Pontifício Instituto Teológico João Paulo II para as Ciências do Matrimônio e da Família.