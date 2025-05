Leão XIV: Celam, sinal de colegialidade, a serviço da evangelização

O Papa Leão XIV recebe em audiência o cardeal Jaime Spengler, presidente do Celam

Num telegrama ao presidente do Conselho Episcopal Latino-Americano (Celam), cardeal Jaime Spengler, por ocasião dos 70 anos da criação do organismo, o Papa agradece o “serviço de animação missionária” e o cuidado pastoral do Povo de Deus peregrino no “amado continente”.

Vatican News

O Papa Leão XIV enviou um telegrama ao arcebispo de Porto Alegre, cardeal Jaime Spengler, presidente do Conselho Episcopal Latino-americano e Caribenho (Celam), nesta quarta-feira (28/05), por ocasião da 40ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho, na qual se comemora o 70º aniversário da primeira Conferência do Episcopado Latino-Americano e a criação desse Conselho Episcopal.

O Papa saúda todos os bispos da América Latina e do Caribe que estão “reunidos em espírito colegial para discernir juntos os desafios que o tempo atual apresenta à Igreja na América Latina e para buscar, em comunhão afetiva e efetiva, iniciativas pastorais que levem a soluções segundo os critérios da Sagrada Escritura, da Tradição e do Magistério”.

No texto, o Pontífice agradece ao Celam por seu "serviço de animação missionária que realiza nessas terras latino-americanas" e recorda que este organismo é "um sinal de colegialidade, bem como um órgão de contato, colaboração e serviço das conferências episcopais da América Latina na tarefa de evangelização e no cuidado pastoral do Santo Povo fiel de Deus, peregrino naquele amado continente”.

Na atual situação histórica, “em que um grande número de homens e mulheres sofre tribulações e pobreza causadas pelas contínuas crises continental e mundial”, prossegue o Pontífice, é urgente “recordar que é o Ressuscitado, presente entre nós, quem protege e guia a Igreja, reavivando-a na esperança, através do amor que “foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado”.

O Papa Leão XIV convida a pedir a Cristo “que fortaleça a Igreja em sua missão de ir ao encontro de tantos irmãos e irmãs, de anunciar-lhes a mensagem de salvação de Jesus e torná-los participantes da alegria que vem do encontro pessoal com Ele”. E conclui com um pedido de oração por ele ao Bom Pastor, para que ele “seja sempre fiel ao ministério em favor da Igreja universal” que Ele quis lhe confiar.