Papa Leão XIV visita o Santuário de Nossa Senhora do Bom Conselho

O Pontífice dirigiu-se, na tarde deste sábado, 10/05, à cidade de Genazzano, nos arredores de Roma, para uma visita privada ao local de culto de tradição agostiniana, onde é conservada a imagem mariana proveniente da Albânia. O Papa saudou os fiéis presentes na praça da igreja e rezou diante do ícone da Virgem Maria. "Desejei muito vir aqui nestes primeiros dias do novo ministério que a Igreja me confiou, para levar adiante a missão como Sucessor de Pedro.”

Vatican News

Para sua primeira saída surpresa, o Papa Leão XIV escolheu um local querido aos agostinianos, presentes ali desde o ano 1200: o Santuário de Nossa Senhora do Bom Conselho, em Genazzano, cidade a cerca de 65 km de Roma. O Pontífice dirigiu-se ao local na tarde deste sábado, 10 de maio, por volta das 16h locais, para uma visita em caráter privado, conforme informa a Sala de Imprensa da Santa Sé.

Após uma recepção festiva por parte de centenas de pessoas reunidas na praça em frente ao Santuário, o Papa entrou na igreja, onde saudou os religiosos e deteve-se em oração, primeiro diante do altar e, em seguida, diante da imagem da Virgem Maria, e ali, com os presentes, recitou a oração de São João Paulo II à Mãe do Bom Conselho.

Ao final, após a oração da Ave Maria e o canto da Salve Rainha, o Papa dirigiu-se àqueles que estavam no Santuário, saudando-os, bem como ao povo de Genazzano reunido do lado de fora:

“Eu quis muito vir aqui nestes primeiros dias do novo ministério que a Igreja me confiou, para levar adiante esta missão como Sucessor de Pedro.”

E recordando a visita feita após sua eleição como Prior Geral da Ordem de Santo Agostinho e a escolha de “oferecer a vida à Igreja”, o Papa reiterou sua “confiança na Mãe do Bom Conselho”, companheira de “luz e sabedoria”, com as palavras dirigidas por Maria aos serventes no dia das Bodas de Caná, relatadas no Evangelho de João:

“Fazei tudo o que Ele vos disser.” Em seguida, junto à comunidade, o Papa dirigiu-se então a uma sala interna para um encontro privado.

Santuário de Nossa Senhora do Bom Conselho

Administrado pelos religiosos da Ordem de Santo Agostinho, o local de culto guarda uma antiga imagem da Virgem Maria, muito querida pela Ordem e pela memória de Leão XIII, que nunca conseguiu visitá-lo, mas que, em 1903, o elevou à dignidade de basílica menor.

Outros Papas, porém, já haviam visitado a Mãe do Bom Conselho: João XXIII em 1959 e João Paulo II em 1993. Hoje, foi a vez do Papa Leão XIV, que, quando ainda era cardeal, celebrou no santuário a Missa da Festa da "Vinda" da Mãe do Bom Conselho em 25 de abril de 2024. Em sua homilia, o então cardeal Prevost expressou sua devoção à Virgem, exortando os fiéis a se inspirarem em Maria para difundir a paz e a reconciliação no mundo.