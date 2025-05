Papa Leão XIV visita o Dicastério para os Bispos

O Pontífice esteve na manhã desta terça-feira (20/05) no Dicastério do qual foi prefeito por mais de dois anos. Na capela, celebrou a missa.

Vatican News

O Papa Leão XIV fez uma visita surpresa na manhã desta terça-feira (20/05) ao Dicastério para os Bispos, onde celebrou a missa na capela. A visita foi divulgada pela Sala de Imprensa da Santa Sé.

Na sede do Dicastério do qual foi prefeito desde sua nomeação em janeiro de 2023 até a eleição como Pontífice, Leão XIV chegou por volta das 10h na Itália, 5h no horário de Brasília, com uma minivan escura - inclusive já vista em suas visitas fora do Vaticano. Assim aconteceu em 10 de maio, em Genazzano, a 50km de Roma, para rezar no Santuário de Nossa Senhora do Bom Conselho, local de culto de tradição agostiniana; e há exatamente uma semana, na Cúria Geral da Ordem de Santo Agostinho, onde celebrou missa e almoçou com os confrades agostinianos, como costumava fazer quando era cardeal.

Nesta terça-feira (20/05), portanto, foi a terceira saída surpresa do Pontífice, recebida com aplausos e coros de "Viva o Papa" de uma pequena multidão reunida na praça a poucos metros da colunata de São Pedro. Outro grupo de pessoas se mobilizou na parte de trás do edifício do Dicastério para os Bispos para esperar que o carro com o Pontífice saísse da garagem após cerca de uma hora e meia.