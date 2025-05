"Hoje posso dizer que sou romano": Leão XIV visita o Capitólio

O prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, prestou uma homenagem ao Pontífice no dia de sua posse como Bispo de Roma e afirmou que os romanos são aliados do Papa nos desafios a enfrentar, sendo o primeiro deles a continuidade do Jubileu da Esperança.

Bianca Fraccalvieri - Vatican News

No dia de sua posse como Bispo de Roma, Leão XIV recebeu uma homenagem do prefeito da cidade, Roberto Gualtieri, aos pés do Capitólio romano, sede da administração cívica e democrática.

Para Gualtieri, a visita é uma confirmação do afeto que o Pontífice nutre por Roma, e citou as missões que enfrentarão juntos, sendo a primeira delas a continuidade do Jubileu da Esperança:

"Esta cidade está pronta para acompanhá-lo, para contribuir com a afirmação do paradigma de uma nova política, de novas relações entre povos e Estados, de uma melhoria do modelo social. Essa mensagem é o precioso legado que o Papa Francisco nos deixou para o Jubileu e que, estou certo, a Igreja continuará a levar adiante nas formas que o senhor, Santidade, com sabedoria saberá indicar. Esteja certo de que nós e toda a cidade de Roma seremos seus aliados", afirmou o prefeito.

Papa Leão XIV e o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri (@Vatican Media)

Leão XIV retribuiu declarando sua estima pelos moradores: "Hoje posso dizer que sou romano por vocês e com vocês!". E recordou os elos que unem Roma e a Igreja, como a caridade, a educação dos jovens, a assistência aos que sofrem, a dedicação aos últimos e o cultivo das artes.

"Senhor Prefeito, desejo que Roma, inigualável pela riqueza do patrimônio histórico e artístico, se distinga sempre também por aqueles valores de humanidade e civilização que extraem do Evangelho sua seiva vital. Com esses sentimentos, concedo a Bênção Apostólica sobre esta Cidade e todos os seus habitantes", concluiu o Pontífice.

É tradição que os Papas visitem o Capitólio. O primeiro foi o Beato Pio IX em 16 de setembro de 1870. Mais recente é a visita de Paulo VI em 16 de abril de 1966. João Paulo II realizou o mesmo gesto em 15 de janeiro de 1998, já Bento XVI o fez em 9 de março de 2009. Francisco esteve mais de uma vez na sede da prefeitura romana, sendo a última menos de um ano atrás, em 10 de junho de 2024.