Leão XIV visita a Basílica de Santa Maria Maior

É a segunda vez que o Papa visita a Basílica onde está sepultado seu predecessor, Francisco. O Pontífice se deteve em oração diante do ícone de “Nossa Senhora Salus Popoli Romani”

Vatican News

O domingo foi intenso para Leão XIV. Seguindo a tradição, ao meio-dia rezou com os fiéis presentes na Praça São Pedro a oração do Regina Caeli. À tarde, recebeu uma homenagem do prefeito da capital, Roberto Gualtieri, aos pés do Capitólio romano e, de lá, se dirigiu para a Basílica de São João de Latrão para tomar posse da cátedra do Bispo de Roma. Antes de regressar ao Vaticano, visitou pela segunda vez a Basílica de Santa Maria Maior.

Trata-se da segunda visita desde a sua eleição. Em 10 de maio, após ter visitado o Santuário de Nossa Senhora do Bom Conselho em Genazzano, aos arredores de Roma, Leão XIV se deteve em oração diante do túmulo do Papa Francisco e do ícone da Virgem, Salus Populi Romani. E o mesmo fez neste 25 de maio.

Papa saúda os fiéis do balcão central da Basílica de Santa Maria Maior (@Vatican Media)

Antes de deixar a Basílica de Santa Maria Maior, o Santo Padre dirigiu-se ao balcão central para saudar os fiéis reunidos na praça adjacente:

"Irmãos e irmãs, a paz esteja com vocês! Obrigado por estarem aqui, neste momento em que celebramos, todos reunidos como membros da Diocese de Roma, a presença de seu novo Bispo. Estou muito feliz por encontrar todos vocês aqui e agradeço de coração."

Leão XIV estendeu seu agradecimento a todos os que trabalham na Basílica, aos dois cardeais que o acompanharam — o arcipreste da Basílica de Santa Maria Maior, Cardeal Stanisław Marian Ryłko, e o Cardeal Rolandas Makrickas, arcipreste coadjutor — bem como "às tantas pessoas que se dedicam a nos ajudar a viver nossa vida de oração, de devoção, e que, sobretudo, nos ajudam a nos aproximar da Mãe de Jesus, da Mãe de Deus, Maria Santíssima. É uma belíssima oportunidade para renovar essa devoção a Maria, Salus Populi Romani, que tantas vezes acompanhou o povo de Roma em suas necessidades", afirmou.

Antes de concluir, o Papa invocou a bênção de Deus, por intercessão de sua Mãe, sobre os presentes, suas famílias e entes queridos, e completou:

"Que Maria nos ajude a caminhar juntos na Igreja, unidos como uma única família de Deus."