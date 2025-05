Pensamentos e emoções da Praça São Pedro: Leão XIV, “com ele sonhamos a paz”

Uma palavra, escrita numa folha de papel com um batom, sonhada para uma menina recém-nascida, e ecoada da sacada mais solene do mundo diante de mais de 100 mil pessoas. Vozes de várias partes do mundo: "O novo Papa me emocionou quando recordou Francisco."

Rosario Capomasi, Edoardo Giribaldi, Lorena Leonardi – Vatican News

“"A paz esteja com todos vocês!”

Há um antes e um depois na eleição de Robert Francis Prevost, o novo Pontífice que escolheu o nome de Leão XIV. Une esses dois tempos uma única palavra, frágil e potente, sussurrada e gritada, escrita numa folha de papel com um batom, sonhada para uma filha e ressoada da sacada mais solene do mundo: paz.

Yona Tukuser, pintora ucraniana, na Praça São Pedro

Novo Papa, nova paz

Yona Tukuser é uma pintora nascida numa pequena aldeia na Bulgária e criada entre os ventos do Leste. Vive na Ucrânia há anos e, desde setembro, está em Roma, curadora de uma exposição sobre a fome que marcou a antiga União Soviética no pós-Segunda Guerra Mundial. Ela falou à mídia vaticana sobre um conflito que a impele todos os dias, desde 25 de abril, a ir à Praça São Pedro com um cartaz com a frase "Esperança pela paz". Três palavras que condensam, em meio ao Jubileu da Esperança, o sentido de grande parte do pontificado do Papa Francisco, que nunca transcurou os lugares e as pessoas martirizadas pelas armas. "Avante", costumava repetir o Pontífice. O tempo passa, avança sem se deixar abater. Enquanto Yona falava, ouviu-se um grito que se tornou coro. A fumaça branca.

"Novo Papa, temos um novo Papa. Temos paz!" Yona ergueu os olhos, imediatamente cheios de lágrimas. Depois, abraços e sorrisos. Chorou de alegria, de esperança: lágrimas que não conhecem nação. "Nos últimos dias, vieram conversar comigo pessoas de Israel, da Rússia... todos falam de uma só coisa: paz", disse ela, tremendo. "Tenho certeza: este será o Papa do diálogo, da reconciliação entre as religiões. O Papa da paz."

O sonho de um pai

O Papa Francisco disse muitas vezes de "sonhar" com a paz. Um horizonte partilhado por um casal de jovens pais, Juan e Aisha, para sua pequena Sieg, de apenas nove meses e com um grande laço branco na cabeça. Eles são originários de Chicago e estiveram presentes na Praça São Pedro na noite anterior. Voltaram na tarde de quinta-feira. "O que esperamos dele? A paz. Para ela, sobretudo", disse Juan, apontando para a menina que dormia, em paz, nos braços reconfortantes da mãe. Uma mensagem que parece uma profecia, quando o nome de Prevost foi anunciado como o novo Papa, nascido em Chicago.

Juan e Aisha, pais da pequena Sieg

Um Papa avô

Da capital do Estado estadunidense de Illinois também veio Mary Ann Ahern, correspondente da seção local da emissora NBC, cercada por compatriotas.

"Ok, uau... Isso é como o Coachella para os católicos?" "Ok, uau, isso é como o Coachella para católicos."

Foi o que disse sorrindo Cassidy, com uma bolsa tiracolo e sotaque estadunidense, estudante de passagem por Roma por um semestre. Ela perguntou ironicamente à sua conterrânea se isso não é tipo um festival para os católicos, referindo-se ao grande evento musical realizado recentemente na Califórnia.

Jovens de Chicago entrevistados pela repórter local da NBC, Mary Ann Ahern

O entusiasmo na praça lembrou a ela as vibrações do famoso evento artístico, mas desta vez não há luzes de neon nem guitarras elétricas. Apenas silêncio, depois alegria. Depois, expectativa. Ela abriu o aplicativo para anotações, gravou um áudio para uma futura redação para a universidade. Ela não é praticante, disse, mas hoje algo lhe tocou.

"Sério? Ele me lembra um pouco o meu avô. Acho que estou um pouco emocionada agora." "Preciso ser sincera? Ele me lembra um pouco o meu avô. Estou emocionada."

No final das contas, talvez esta seja a notícia: a espiritualidade que se reacende numa voz jovem, a imagem de um avô que se torna guia, a paz que se veste de branco e atravessa culturas. Na tarde de quinta-feira, na Praça São Pedro, o mundo ouviu apenas uma palavra e a entendeu em todas as línguas.

Entre canções e bandeiras

“Viemos de uma pequena ilha, mas com um coração católico, e hoje, para nós, como para todos, é uma grande celebração da paz.” Marie-Lourdes, 64 anos, chegou a Roma vinda da ilha da Reunião, no Oceano Índico, com membros da associação Étoile Notre-Dame. Ela agita a bandeira francesa com toda a força e canta músicas religiosas, parando apenas para dizer: “Que o nosso símbolo seja de felicitações para Leão XIV, que me comoveu ao se lembrar do Papa Francisco.”

Elise, Cláudia e Paulo vieram de Petrópolis, Brasil, em peregrinação à Itália, que deveria terminar na terça-feira, mas uma série de contratempos os manteve em Roma até quinta-feira: "Vemos isso como um sinal do destino. Leão XIV imediatamente me encheu o coração quando teve um momento de emoção ao aparecer na sacada central da Basílica de São Pedro Loggia". Jan e Kasper são gêmeos de 20 anos, seminaristas, e vêm da Polônia, em Poznan. "Somos muito devotos do grande Papa João Paulo II e ver o novo Pontífice tão radiante nos lembrou dele".

"Sonhei com um Papa chamado Leão"

A caminho da salvação

Irmã Agata e a irmã Mary são religiosas ursulinas nascidas na Indonésia, mas residentes em Roma há cinco anos: "Rezamos pelo novo Papa como sempre fizemos por Bergoglio, sabemos que, guiados pelo Espírito Santo, ele iluminará a Igreja como seus predecessores", disseram emocionadas. Kristina, de Munique, junto com sua companheira de peregrinação Bertha, lembrou-se do Papa Ratzinger: "Ele nos ensinou muito e tenho certeza de que Leão XIV também nos mostrará o caminho da salvação, assim como Bento XVI, com o espírito de um 'humilde trabalhador na vinha do Senhor'".