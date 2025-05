Telefonema entre Leão XIV e Zelensky: "Convidei o Papa para vir à Ucrânia"

O líder de Kiev anunciou através da rede social X que teve a primeira conversa telefônica com o Pontífice e agradeceu-lhe o apoio ao país. O chefe de Estado convidou Leão XIV a visitar a Ucrânia: "Tal visita traria verdadeira esperança a todos os fiéis e a todo o nosso povo. Concordamos em organizar um encontro pessoal".

Vatican News

“Falei com o Papa Leão XIV. Foi nossa primeira conversa, mas já foi muito calorosa e profunda. Agradeci a Sua Santidade pelo apoio à Ucrânia e a todo o nosso povo.” Por meio de sua conta na rede social X, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou que teve uma conversa telefônica com o recém-eleito Pontífice. A ligação foi confirmada pelo diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni.

Em sua longa postagem, Zelensky expressou profundo apreço pelas palavras do Papa durante o Regina Caeli do último domingo "sobre a necessidade de alcançar uma paz justa e duradoura para o nosso país e a libertação dos prisioneiros". Ele também acrescentou que conversou com o Papa "sobre os milhares de crianças ucranianas deportadas da Rússia". "A Ucrânia conta com a ajuda do Vaticano para trazê-las de volta às suas famílias. Informei o Papa sobre o acordo entre a Ucrânia e nossos parceiros, segundo o qual, a partir de hoje, deve começar um cessar-fogo completo e incondicional por pelo menos 30 dias", escreveu o presidente. "Também reiterei a disponibilidade da Ucrânia para novas negociações em qualquer formato, incluindo conversas diretas – uma posição que temos enfatizado repetidamente."

Concluindo a publicação, Zelensky explica que convidou o Papa Leão XIV para uma visita apostólica à Ucrânia: "Tal visita traria verdadeira esperança a todos os fiéis e a todo o nosso povo. Concordamos em manter contato e organizar um encontro pessoal futuramente."