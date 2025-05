Itália apoia os esforços de paz da Santa Sé, assegura Meloni a Leão XIV

Uma nota do Palazzo Chigi relata a conversa telefônica entre Leão XIV e a primeira-ninistra italiana, que renovou suas felicitações pela eleição, reiterou seu apoio ao trabalho da Santa Sé pela cessação de conflitos e garantiu um compromisso conjunto com o desenvolvimento ético da IA.

Conversa telefônica entre o Papa Leão XIV e a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni. A notícia, divulgada por meio de uma nota do Palazzo Chigi, é confirmada pela Sala de Imprensa da Santa Sé.

O comunicado da Presidência do Conselho enfatiza que Meloni renovou ao Papa "suas felicitações pessoais e as do Governo italiano por sua eleição à Cátedra de Pedro e enfatizou o vínculo indissolúvel que une a Itália ao Vigário de Cristo".

"A Itália - lê-se - aprecia e apoia os esforços da Santa Sé pela paz e pela cessação de conflitos em todos os cenários de crise em que as armas substituíram o confronto e o diálogo".

Meloni também renovou "a disposição da Itália de continuar trabalhando, juntamente com a Santa Sé, por um desenvolvimento ético e a serviço do homem da inteligência artificial". Um desafio que – destaca a nota – "esteve no centro da presidência italiana do G7 e cuja centralidade – para a defesa da dignidade humana, da justiça e do trabalho – o Papa Leão XIV recordou por ocasião de seu encontro com os cardeais em 10 de maio passado".