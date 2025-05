Após cirurgia, cardeal de 99 anos recebe telefonema de Leão XIV

O arcebispo emérito do Paraná, Argentina, da Ordem de Santo Agostinho, foi hospitalizado por parada cardíaca e submetido a uma cirurgia em 10 de maio. Recebeu alta na terça-feira e, no mesmo dia, recebeu um telefonema de Leão XIV, que lhe garantiu sua proximidade e orações. O purpurado está se recuperando em uma casa para sacerdotes.

Salvatore Cernuzio - Cidade do Vaticano

Uma voz calma e serena que, na tarde de terça-feira, 20 de maio, sussurrou palavras de gratidão e apoio por telefone ao cardeal Estanislao Esteban Karlic, arcebispo emérito do Paraná (Argentina), que se recuperava de uma delicada operação cirúrgica. O Papa Leão XIV quis expressar pessoalmente sua proximidade ao purpurado, de 99 anos, um dos mais idosos do Colégio Cardinalício (o segundo mais idosos após o núncio Angelo Acerbi), e telefonou-lhe no mesmo dia em que recebeu alta do hospital, agradecendo-lhe, em espanhol, por seu serviço à Igreja e assegurando-lhe suas orações neste período de recuperação.

A hospitalização e a cirurgia

Em 10 de maio passado, o cardeal Karlic foi hospitalizado devido a uma parada cardíaca e, alguns dias depois, foi submetido a uma cirurgia para implante de marcapasso. Após o procedimento bem sucedido, ele recebeu alta, sendo transferido para o Lar Sacerdotal Jesús Buen Pastor para continuar sua recuperação. No mesmo dia, portanto, o gesto de carinho de Leão XIV: um momento de "grande simplicidade" e "enorme graça" que "o deixou com uma paz muito profunda", como definiu o Arcebispado do Paraná, que divulgou a notícia da conversa em seu site oficial.

Uma velha amizade

Vigilante e consciente, mas ainda debilitado com a cirurgia, o cardeal Karlic – explicou à mídia local o Pe. Eduardo Tanger, vigário da Catedral Metropolitana – não conseguiu falar durante o telefonema, mas ficou muito impressionado com a iniciativa do Papa, a quem está ligado por uma antiga amizade.

Desde 2005, o cardeal pertence à Ordem de Santo Agostinho, da qual o então Pe. Prevost era prior geral. Durante suas viagens a Roma, ficava alojado na Casa Geral dos Agostinianos, onde teve a oportunidade de conhecer o futuro Papa.

Criado cardeal por Bento XVI em 2007, Karlic celebrou seu 99º aniversário em 7 de fevereiro no Mosteiro de Nossa Senhora do Paraná, em Aldea María Luisa, acompanhado pelas freiras beneditinas.