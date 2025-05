A saudação do mundo ao Papa Leão XIV: palavras que trazem esperança

As mensagens de felicitações pela eleição do 267º Pontífice da Igreja universal chegam ao Vaticano de muitos países, inclusive do Brasil e do Peru, país em que viveu por mais de duas décadas e se naturalizou.

Benedetta Capelli - Vatican News

São mensagens de alegria e proximidade ao Sucessor de Pedro, Leão XIV, que chegam de todas as partes do mundo. Entre as primeiras está o rabino-chefe Riccardo Di Segni: “faço ao recém-eleito Papa Leão XIV meus melhores votos de sucesso na exigente missão que lhe foi confiada para o bem da humanidade. Confio em seu compromisso de manter e promover as relações de colaboração, respeito e amizade entre as nossas comunidades”. A presidência da Conferência Episcopal Italiana escreveu que aceita o convite do Pontífice para ser “uma Igreja missionária, uma Igreja que constrói pontes, diálogo, sempre aberta a receber, como esta praça, de braços abertos, todos, todos aqueles que precisam de nossa caridade, de nossa presença, diálogo e amor”. Os bispos italianos asseguram "o compromisso de construir pontes de diálogo, para ajudar a humanidade sofredora, estar sempre a serviço dos últimos e dos mais necessitados”.

Mattarella: juntos pela convivência pacífica entre os povos

O presidente da República Italiana, Sergio Mattarella, expressou os mais “fervorosos votos” a Leão XIV. “Neste momento histórico, em que grande parte do mundo é assolada por conflitos desumanos, onde são sobretudo os inocentes que sofrem as mais duras consequências de tamanhas barbáries, desejo assegurar-lhe o compromisso da República Italiana de buscar relações cada vez mais sólidas com a Santa Sé para continuar a promover uma visão do mundo e da convivência entre os povos fundada na paz, na garantia dos direitos invioláveis e na dignidade e liberdade de todas as pessoas. Aquela paz”, concluiu, "que Vossa Santidade evocou fortemente em sua primeira mensagem do balcão de São Pedro e que é a esperança de toda a humanidade’.

Os votos também chegaram pelo perfil X da primeira-ministra italiana Giorgia Meloni: “em uma época marcada por conflitos e inquietações, as suas palavras do Balcão das Bênçãos são um poderoso apelo à paz, à fraternidade e à responsabilidade. Um legado espiritual que está reunido no sulco traçado pelo Papa Francisco e que a Itália vê com respeito e esperança”.

Mensagens da Ucrânia e dos EUA

Da Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky trouxe palavras de apreço pelo novo Papa, a quem ele deseja “sabedoria, inspiração e força, tanto espiritual quanto física, no cumprimento da sua nobre missão. Ad multos annos!”. “Esperamos que o Vaticano continue apoiando moral e espiritualmente os esforços da Ucrânia para alcançar uma paz duradoura”, escreveu ele. Dos Estados Unidos, vem uma mensagem do presidente Donald Trump: “é uma grande honra e uma grande emoção para o nosso país”, acrescentando que não vê a hora para conhecê-lo. O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse em uma nota que “este é um momento profundamente significativo para a Igreja Católica, que dá nova esperança e continuidade a mais de um bilhão de fiéis”. Os EUA, concluiu ele, estão “prontos para aprofundar a nossa relação com a Santa Sé e com o primeiro Pontífice americano”. As felicitações também vieram do ex-presidente dos EUA, Barack Obama, que escreveu no X: para “um concidadão de Chicago, Sua Santidade Leão XIV: rezaremos com ele enquanto inicia o seu trabalho à frente da Igreja Católica”.

Os votos de Israel e do Brasil

O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu parabenizou o Pontífice em uma postagem no X. “Parabéns ao Papa Leão XIV e à comunidade católica mundial. Desejo que o primeiro Papa dos Estados Unidos promova a esperança e a reconciliação entre todas as religiões”. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expressou a esperança de que o Papa Leão XIV “assuma o legado” do seu antecessor Francisco. “As principais qualidades de Francisco foram a busca incansável pela paz e pela justiça social, a defesa do meio ambiente, o diálogo com todos os povos e as religiões e o respeito à diversidade”.

A proximidade das Igrejas europeias

Em uma mensagem, os votos da presidência do CCEE, Conselho das Conferências Episcopais Europeias. “O cardeal Robert Francis Prevost, como prefeito do Dicastério para os Bispos”, escrevem eles, ”sempre acompanhou o trabalho do nosso Conselho (CCEE), indicando aos bispos europeus as prioridades da missão da Igreja. Neste momento difícil para o nosso continente, estamos convencidos de que o Santo Padre não deixará de nos fazer sentir a sua proximidade e o seu encorajamento”. Em seguida, uma referência à guerra na Ucrânia que “nos lembra da necessidade de nos comprometermos com uma Europa reconciliada”.

Ao lado de Leão XIV

“Durante seu mandato”, escreve a Ajuda à Igreja que Sofre, que felicita o novo Papa, "como bispo de Chiclayo, no Peru, de 2005 a 2013, a ACS o apoiou com múltiplos projetos, especialmente para a formação de seminaristas, missionários e catequistas, bem como com ofertas para missas, destinadas em parte aos missionários que trabalham nas áreas remotas dos Andes".

Um comunicado em vídeo também veio da presidente do Peru, Dina Boluarte, que ressaltou a nacionalidade peruana de Prevost, que atuou como bispo na diocese de Chiclayo, no Peru, entre 2014 e 2023. “Hoje celebramos um momento histórico para o Peru e o mundo: a eleição do cardinal Robert Francis Prevost, cidadão peruano por eleição e coração como o novo papa Leão XIV”, comemorou a presidente.

“Este momento marca não só a primeira vez que um estadunidense ascende ao trono de São Pedro, mas também a primeira ocasião em que um peruano, com mais de 20 anos de serviço em nossa terra, lidera a Igreja Católica como Sumo Pontífice. Em nome do governo e do povo do Peru, expressamos nossa imensa alegria e enviamos nossas saudações e um abraço fraterno à Sua Santidade, Leão XIV".