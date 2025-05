O Papa saudará os ciclistas do Giro d'Itália em sua passagem pelo Vaticano

O evento será realizado no domingo, 1º de junho, às 15h30, em memória de Francisco, que aceitou a proposta apresentada pelo prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação, cardeal José Tolentino de Mendonça, e realizada junto com o Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano e a Athletica Vaticana.

O Papa Leão XIV saudará os ciclistas do Giro d'Itália em sua passagem pelo Estado da Cidade do Vaticano no domingo, 1º de junho, às 15h30 locais, 10h30 no horário de Brasília. O objetivo é também homenagear o Papa Francisco que aceitou a proposta apresentada pelo prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação, cardeal José Tolentino de Mendonça, e implementada junto com o Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano e a Athletica Vaticana. O projeto para a passagem do Giro d'Itália pelo Vaticano – "primeira etapa" que antecipa o Jubileu do Esporte, previsto para sábado, 14 de junho, e domingo, 15 de junho – nasceu em 28 de outubro de 2021, explica um comunicado do Dicastério para a Cultura e a Educação, por ocasião da cerimônia de entrega à Athletica Vaticana do certificado de reconhecimento como membro oficial da União Ciclística Internacional, e foi apresentado em 29 de abril passado, no Capitólio, por dom Paul Tighe, secretário do Dicastério para a Cultura e a Educação.

A entrada dos ciclistas no Vaticano

A largada da última etapa da 108ª edição do Giro d'Itália acontecerá nas Termas de Caracalla. Na modalidade não competitiva, os ciclistas entrarão na Cidade do Vaticano pela Via Paolo VI, passando pela Entrada Petriano. O percurso dentro dos muros do Vaticano tem cerca de 3 quilômetros de extensão: cada metro conta uma história e sugere espiritualidade, em uma mistura de arte e natureza com uma fauna variada e inesperada. Os ciclistas pedalarão ao lado da basílica e da sacristia de São Pedro e, em seguida, subirão em direção aos Jardins Vaticanos, passando em frente à igreja de Santo Estêvão dos Abissínios, da estação ferroviária, na área do Prédio do Governatorato.

Saída pela Porta do Perugino

Eles subirão em direção ao mosteiro Mater Ecclesiae, a Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, a Torre de São João e ao heliporto. Em seguida, passarão perto dos muros, ao longo do chamado "percurso mariano": uma verdadeira "volta ao mundo" possibilitada pela presença de muitas imagens da Mãe de Deus venerada como padroeira em diferentes países. O "percurso mariano" será aberto com o mosaico da Mãe do Bom Conselho, querida pela espiritualidade agostiniana. O percurso continua até o Jardim Quadrado e os Museus Vaticanos. Com uma rua dedicada especificamente ao esporte, até a toponímia lembra as corridas desejadas pelo Papa Pio X no início do século XX. Os ciclistas então pedalarão pela via delle Fondamenta – atrás da Capela Sistina e da basílica - para chegar à Praça Santa Marta e sair da Cidade do Vaticano pela Porta do Perugino. O sinal verde oficial para a corrida de ciclismo será dado em solo italiano.