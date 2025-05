A saudação do Papa à Camerata Jovem do Rio de Janeiro

"Dirijo uma cordial saudação a todos os peregrinos de língua portuguesa, de modo especial à Camerata Jovem do Rio de Janeiro e aos grupos provenientes do Brasil e de Portugal", disse o Papa Leão XIV na Audiência Geral desta quarta-feira (28/05). O grupo está em turnê pela Europa. Em Roma, tem concerto marcado na Embaixada do Brasil na Piazza Navona.

Ouça a reportagem com a voz do Papa e compartilhe

Andressa Collet - Vatican News

“Dirijo uma cordial saudação a todos os peregrinos de língua portuguesa, de modo especial à Camerata Jovem do Rio de Janeiro e aos grupos provenientes do Brasil e de Portugal. Pela intercessão da Mãe do Bom Conselho peçamos a graça de sentir no nosso coração os mesmos sentimentos do seu Filho amado. Deus vos abençoe!”

Assim o Papa Leão XIV recordou do grupo brasileiro na saudação aos peregrinos de língua portuguesa na Audiência Geral. A Camerata Jovem é formada por 16 músicos, com idade entre 18 e 28 anos, e se encontra em Roma para três concertos: na noite desta quarta-feira (28/05) na Embaixada do Brasil, além das apresentações no Palácio do Quirinale e na Officina Pasolini, um laboratório de alta formação artística para o teatro, a canção e a prática multimedial, além de ser um espaço para eventos culturais. Além da capital italiana, o grupo tem paradas nas cidades de Spoleto e Ravello, todas etapas que fazem parte da turnê europeia que também envolveu a França e termina na sexta-feira, 30 de maio. Em Paris, por ocasião das comemorações do Ano França-Brasil, foram realizados concertos na sede da Unesco, na Universidade de Sorbonne e na Igreja de Santo Inácio.

Leia também 27/05/2025 Fiorella Solares: Ação Social pela Música do Brasil Fiorella Solares, naturalizada brasileira nascida na Guatemala, conversa sobre a Camerata Jovem do Rio de Janeiro e a Ação Social pela Música do Brasil, projeto que co-fundou com ...

A Camerata Jovem do Rio de Janeiro

O grupo é composto por crianças e jovens em situação de vulnerabilidade, oriundos de comunidades populares do Estado do Rio de Janeiro. São talentos formados pela Ação Social pela Música do Brasil (ASMB), um projeto que há 30 anos promove a cidadania e a inclusão social por meio da educação musical. A instituição, que tem forte presença em todo o país, atualmente administra 14 núcleos de ensino e 12 centros de música, com cerca de 4.800 alunos de todo o Brasil. O projeto também oferece cursos de capacitação escolar, oficinas de alfabetização racial, atividades educativas, além de distribuir cestas básicas.

A Camerata Jovem do Rio de Janeiro, fruto da ASMB criado há 10 anos, executa um repertório que vai do clássico à música brasileira. Tem em seu currículo apresentações em prestigiadas casas de espetáculos do país - como o Teatro Municipal, a Sala Cecília Meireles e a Cidade das Artes e Rock no Rio de Janeiro - e com grandes nomes da cena musical culta e popular nacional, como Yamandu Costa, Claudio Cruz, Lang Lang, Marisa Monte, Ney Matogrosso, Elba Ramalho e Toni Garrido. No exterior, o grupo fez turnês na Alemanha, Suíça, Holanda, Espanha e EUA. Destaques especiais para os concertos no Concertgebouw em Amsterdã, na ONU (Nova York e Genebra) e no Tonhalle em Zurique, onde a Camerata Jovem foi agraciada com o Swiss Charity Award.