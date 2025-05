Leão XIV: "Senti fortemente a presença espiritual de Francisco"

"Durante a missa, senti fortemente a presença espiritual do Papa Francisco, que nos acompanha do céu", disse o Papa antes de rezar o Regina Caeli na missa de início de pontificado. E fez um forte apelo pela paz nos países que sofrem com a guerra, de modo especial citou Gaza, Mianmar e a "martirizada Ucrânia", mantendo o termo usado por seu predecessor.

Vatican News

Antes de rezar o Regina Caeli na missa de início de pontificado, o Papa Leão XIV quis agradecer a todos os romanos e fiéis de tantas partes do mundo que foram à Praça São Pedro participar da celebração. De modo especial, expressou sua gratidão às delegações oficiais de muitos países, bem como aos representantes das igrejas e comunidades eclesiais e de outras religiões.

Outra saudação foi dirigida aos milhares de peregrinos que vieram de todos os continentes para o Jubileu da Fraternidade: "Queridos irmãos, agradeço-lhes por manterem vivo o grande patrimônio da piedade popular!". Na sequência, Leão XIV citou seu antecessor:

“Durante a missa, senti fortemente a presença espiritual do Papa Francisco, que nos acompanha do céu.”

Nessa dimensão de comunhão dos santos, o Papa recordou que no sábado, em Chambéry, na França, foi beatificado o padre Camille Côte de Beauregard, que viveu no final do século XIX e início do século XX e foi testemunha de grande caridade pastoral.

Em Gaza, reduzidos à fome

Antes de concluir, o Papa fez menciou as populações que sofrem com as guerras: "Em Gaza, crianças, famílias e idosos sobreviventes estão sendo reduzidos à fome. Em Mianmar, novas hostilidades ceifaram vidas jovens e inocentes". Leão XIV usou a mesma expressão de Francisco, "martirizada Ucrânia", para falar que finalmente o país aguarda negociações para uma paz justa e duradoura. E concluiu:

"Portanto, ao confiarmos a Maria o serviço do Bispo de Roma, Pastor da Igreja universal, da 'barca de Pedro', olhemos para Ela, Estrela do Mar, Mãe do Bom Conselho, como sinal de esperança. Imploremos de sua intercessão o dom da paz, o apoio e o conforto para aqueles que sofrem, a graça para todos nós de sermos testemunhas do Senhor Ressuscitado."

Ao final da cerimônia, Leão XIV saudou os membros das delegações oficiais dentro da Basílica de São Pedro.