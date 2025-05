Peru: milhares de fiéis na missa pelo Papa Leão XIV na sua Chiclayo

“Demos graças a Deus por ter nos dado um novo Sucessor de Pedro, o Vigário de Cristo, o Papa Leão XIV, o nosso amado bispo”. Fortes aplausos saudaram as palavras de dom Edinson Farfán Córdova, bispo de Chiclayo, a diocese do Peru onde o então bispo Robert Francis Prevost exerceu seu ministério episcopal. Milhares de pessoas participaram no sábado, 10 de maio, da missa em homenagem ao papa recém-eleito, celebrada na Catedral de Santa Maria e seguindo toda a praça ao redor, de onde tremulavam fotos, santinhos, bandeiras e faixas com o rosto do Pontífice e frases de gratidão e afeto. Um sinal da forte marca e proximidade que ele deixou nessa população de cerca de 800 mil habitantes, marcada pela pobreza e por problemas sociais. “Um pastor segundo o coração de Cristo, um homem de comunhão e espiritualidade, sempre próximo e sensível à realidade atual”, disse o prelado. “Como não dar graças a Deus por este presente para a nossa amada Diocese”.

