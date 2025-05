Papa aos embaixadores africanos em peregrinação jubilar: sejam sinais de esperança

De modo inesperado, Leão XIV saudou na Basílica Vaticana os participantes da peregrinação jubilar pela paz na África, organizada pelos embaixadores africanos junto à Santa Sé e à Itália. O Papa destacou o grande testemunho que o continente africano oferece ao mundo inteiro.

Vatican News

Este Ano Santo convida todos os batizados a “buscarem esperança, mas também a serem sinais de esperança” para a humanidade. E, nesse sentido, “o continente africano oferece ao mundo inteiro” um “grande testemunho”. Foi assim que o Papa Leão XIV se dirigiu aos participantes da peregrinação jubilar pela paz na África dos embaixadores africanos acreditados junto à Santa Sé e à Itália.

A participação do Pontífice não era esperada e ocorreu na Basílica Vaticana, no final da missa presidida esta tarde no Altar da Cátedra pelo Cardeal Francis Arinze e concelebrada pelo Cardeal Peter Kodwo Appiah Turkson e pelo Arcebispo Fortunatus Nwachukwu, secretário do Dicastério para a Evangelização.

Caminhar juntos, unidos, a serviço dos outros

Sem um texto preparado, falando em inglês, o Papa destacou que “é a nossa fé que nos dá força” e “nos permite ver a luz de Jesus Cristo nas nossas vidas e compreender quanto seja importante viver a nossa fé não só aos domingos, não só durante uma peregrinação, mas todos os dias". Para ser "repletos da esperança que só Jesus Cristo pode nos dar”, para poder continuar a caminhar todos juntos, "unidos como irmãos e irmãs para louvar o nosso Deus" e "para reconhecer que tudo o que temos e tudo o que somos é um dom de Deus e para colocar esses dons a serviço dos outros”. Leão XIV saudou os embaixadores, seus colaboradores e todos os familiares, agradecendo-lhes por viver a fé em Jesus Cristo.

A peregrinação jubilar tem por tema “A Esperança da Paz na África”, e foi organizado por ocasião do 62º Dia Internacional da África. O evento contou a participação de cerca de 50 pessoas.