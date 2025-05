Céu e terra: novo design gráfico do site institucional da Santa Sé

O Dicastério para a Comunicação apresenta o novo e moderno visual do site Vatican.va, que oferece ao mundo o Magistério do Papa e o coração da Igreja em um formato mais claro e acessível. Na página inicial, o Papa Leão XIV saúda os fiéis num fundo azul-celeste, que combina perfeitamente com os tons quentes do travertino. O designer: "É o abraço da Igreja ao mundo digital".

Vatican News

Um fundo azul-celeste e o Papa Leão XIV saudando os fiéis com um grande sorriso. os tons quentes do travertino. Céu e terra. Pedra e profundidade. É assim que se apresenta a nova página inicial do site institucional da Santa Sé vatican.va, uma janela que aproxima o Magistério e o coração da Igreja Católica do mundo inteiro. O novo design gráfico para um site que está on-line desde dezembro de 1995, portanto há quase 30 anos, a primeira janela da Santa Sé na web, foi projetada com o objetivo de oferecer uma experiência de navegação mais clara e acessível aos visitantes, que poderão navegar mais facilmente em busca da documentação do Magistério, tanto do Papa Leão XIV quanto de seus predecessores.

O trabalho das equipes editorial e técnica

A atualização da página inicial faz parte de um longo esforço editorial e de desenvolvimento, estruturado em diferentes fases com o objetivo de transferir o imenso patrimônio histórico do site para um portal renovado. Para que essas páginas sejam utilizáveis, equipes com diferentes competências trabalharam e continuam trabalhando juntas: a Equipe Editorial, que cuida da documentação institucional e garantiu a acessibilidade de todo o conteúdo, e a Equipe Técnica do Dicastério para a Comunicação, que desenvolveu a estrutura, dando vida ao projeto do designer gráfico peruano Juan Carlos Yto (TMB_Lab), ex-aluno da primeira turma do programa Comunicação da Fé no Mundo Digital.

O designer: é o abraço da Igreja no mundo digital

“Deve representar o abraço da Igreja no mundo digital”: foi isso que inspirou Juan Carlos na concepção do novo projeto gráfico. “Foi a primeira coisa que me veio à mente quando soube da intenção de renovar o site oficial da Santa Sé”, explica o designer gráfico peruano, “seguindo o espírito e a forma elíptica da Praça São Pedro de Gian Lorenzo Bernini: uma Igreja de braços abertos, universalmente acessível e atualizada para os tempos modernos”. Uma Igreja mais clara, acessível e contemporânea, acrescenta Juan Carlos, que assim motiva suas escolhas gráficas: “As cores são inspiradas no azul do céu romano, que contrasta magnificamente com os tons quentes do travertino. Céu e terra. Pedra e profundidade. Toques dourados de divindade, cinzas claros e brancos para iluminar. Fotografias maiores e evidentes na página inicial, para mostrar uma Igreja viva em movimento contínuo.”