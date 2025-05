Papa Leão XIV nomeia bispo para a Diocese de Luziânia

Dom Francisco Agamenilton Damascena nasceu em 26 de junho de 1975 em Currais Novos, Diocese de Caicó, no Estado do Rio Grande do Norte. Estudou Filosofia no Seminário Maior Arquidiocesano Nossa Senhora de Fátima, em Brasília (DF), e posteriormente obteve a Mestrado em Filosofia e o bacharelado em Teologia no Pontifício Ateneu Regina Apostolorum, em Roma. Obteve o Doutorado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Lateranense de Roma.

Vatican News

O Papa Leão XIV nomeou dom Francisco Agamenilton Damascena bispo da Diocese de Luziânia (GO), transferindo-o da Sé Episcopal de Rubiataba-Mozarlândia (GO).

Foi ordenado sacerdote em 19 de março de 2001, incardinando-se na Diocese de Uruaçu (GO).

Desempenhou os seguintes cargos: Administrador Paroquial; Vigário Paroquial; Pároco; Chanceler da Cúria Diocesana; Coordenador Diocesano de Pastoral; Diretor Acadêmico da Escola Diaconal; Vice-Reitor e Professor do Seminário Maior São José; Membro do Conselho Presbiteral, do Conselho de Formadores e do Colégio de Consultores; Administrador Diocesano de Uruaçu.

Em 23 de setembro de 2020, foi nomeado Bispo de Rubiataba-Mozarlândia, recebendo a ordenação episcopal em 6 de dezembro seguinte.

Na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) é Secretário da Regional Centro-Oeste e Membro da Comissão Episcopal Pastoral para Cultura e Educação.

"Ao ser transferido da diocese de Rubiataba–Mozarlândia, onde exerceu com dedicação seu pastoreio, sabemos que leva consigo uma rica experiência, um coração generoso e um firme compromisso com o Evangelho e com o povo de Deus. Confiamos que sua presença na Igreja Particular de Luziânia será sinal de esperança e renovação para os fieis, para os presbíteros, religiosos e leigos que agora o acolhem como pastor e irmão. Que o Espírito Santo continue a guiá-lo com sabedoria e coragem, e que Maria, Mãe da Igreja, interceda por seu ministério, fortalecendo-o em cada passo dessa nova missão", ressalta a CNBB em sua saudação ao novo nomeado.