Leão XIV: com o coração na mão, peço para dialogarmos pela paz

Em audiência com cerca de 5 mil pessoas na Sala Paulo VI, o Pontífice fez um discurso por ocasião do Jubileu das Igrejas Orientais que termina nesta quarta-feira (14/05). Leão XVI alertou para o risco de se perder o patrimônio dos cristãos orientais devido à diáspora "por causa da guerra e perseguições, da instabilidade e da pobreza" e fez mais um apelo pelo silêncio das armas: "os povos querem a paz, e eu, com o coração na mão, digo aos líderes das nações: encontremo-nos, dialoguemos, negociemo

Ouça a reportagem com a voz do Papa e compartilhe

Andressa Collet - Vatican News

O Papa Leão XIV, há quase uma semana da sua eleição como Sucessor de Pedro, encontrou os 5 mil participantes do Jubileu das Igrejas Orientais na Sala Paulo VI, no Vaticano. A audiência nesta quarta-feira (14/05) marcou o dia de encerramento de mais um jubileu temático, o de número 13 deste Ano Santo da esperança, que desde terça-feira (12/05) reuniu fiéis e representantes das Igrejas Orientais Católicas, patriarcas e metropolitas de mais de 10 países, inclusive do Brasil, presentes na audiência com bandeiras do país. Durante dois dias, os participantes celebraram a Divina Liturgia em diferentes ritos, como aquele etíope, armeno, copto e sírio-oriental. Durante a tarde desta quarta-feira (14/05), os peregrinos concluem o jubileu com aquela em rito bizantino na Basílica de São Pedro.

Fiéis provenientes inclusive do Brasil estiveram presentes na audiência na Sala Paulo VI (@VATICAN MEDIA)

E uma das primeiras audiências do Pontificado, Leão XIV acolheu os fiéis orientais com uma saudação que o "Oriente cristão repete incasavelmente neste tempo pascal" de fé e esperança sobre a Ressureição de Jesus - "o fundamento indestrutível": "Cristo ressuscitou. Ressuscitou verdadeiramente!". O Papa direcionou o olhar, assim, aos "irmãos e irmãs do Oriente, onde nasceu Jesus", descrevendo-os como "preciosos" pela diversidade de proveniência, história e sofrimentos.

O perigo de se perder o patrimônio das Igrejas Orientais

"São Igrejas que devem ser amadas", citando o Papa Francisco, pelos "tesouros inestimáveis", pela "vida cristã, sinolidade e liturgia"; com "um papel único e privilegiado", como escreveu também João Paulo II. Já Leão XIII, recordou ainda o Papa, "foi o primeiro a dedicar um documento específico à dignidade das Igrejas" Orientais pela "legítima diversidade da liturgia e da disciplina orientais". Na Carta Orientalium Dignitas (30 de novembro de 1894), Leão XIII também demonstrou uma preocupação que ainda é atual, pelo fato de muitos fiéis orientados serem "forçados a fugir dos seus território de origem por causa da guerra e perseguições, da instabilidade e pobreza", correndo o risco de, "ao chegarem no Ocidente, de perder, além da pátria, também a própria identidade religiosa. E, assim, com o passar das gerações, se perde o inestimável patrimônio das Igrejas Orientais".

Junto a Leão XIII, o Papa se uniu em um apelo aos "cristãos — orientais e latinos — que, especialmente no Oriente Médio, perseverem e resistam nas suas terras, mais fortes do que a tentação de abandoná-las. Aos cristãos é preciso dar a oportunidade, não apenas com palavras, de permanecer nas suas terras com todos os direitos necessários para uma existência segura. Peço a vocês que se empenhem para isso!". Uma preservação dos ritos orientais que deve ser promovida "sobretudo na diáspora", disse o Pontífice. Um pedido dirigido inclusive ao Dicastério para as Igrejas Orientais: "de me ajudar a definir princípios, normas e diretrizes por meio dos quais os Pastores latinos possam apoiar concretamente os católicos orientais da diáspora a preservar as suas tradições vivas e a enriquecer com a sua singularidade o contexto em que vivem".

“A Igreja precisa de vocês. Quão grande é a contribuição que o Oriente cristão pode nos dar hoje! Como temos necessidade de recuperar o sentido do mistério, tão vivo nas liturgias de vocês, que envolvem a pessoa humana na sua totalidade, cantam a beleza da salvação e inspiram o estupor pela grandeza divina que abraça a pequenez humana!”

Leão XIV enalteceu sobre a preservação dos ritos orientais que deve ser promovida "sobretudo na diáspora" (@VATICAN MEDIA)

Leão XIV e Santa Sé juntos para promover a paz

O discurso de Leão XIV, então, se dirigiu fortemente por mais um apelo pela paz: "não tanto aquele do Papa, mas o de Cristo, que repete: 'a paz esteja convosco'". Uma paz tão necessária "da Terra Santa à Ucrânia, do Líbano à Síria, do Oriente Médio ao Tigré e ao Cáucaso, quanta violência!", lamentou o Papa, que também convidou a rezar "por essa paz, que é reconciliação, perdão, coragem para virar a página e recomeçar". A Igreja, insistiu o Pontífice, "não se cansará de repetir: silenciem as armas":

"Farei todo o possível para que essa paz se difunda. A Santa Sé está à disposição para que os inimigos se encontrem e se olhem nos olhos, para que os povos redescubram a esperança e a dignidade que merecem, a dignidade da paz. Os povos querem a paz, e eu, com o coração na mão, digo aos líderes das nações: encontremo-nos, dialoguemos, negociemos! A guerra nunca é inevitável, as armas podem e devem silenciar, pois não resolvem os problemas, mas os aumentam; porque entrará para a história quem semeará paz, não quem que criará vítimas; porque os outros não são, antes de tudo, inimigos, mas seres humanos: não vilões a serem odiados, mas pessoas com quem falar."