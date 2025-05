Papa Leão XIV faz apelo veemente pela paz: “Nunca mais a guerra!"

Neste domingo, 11/05, em seus apelos após rezar o Regina Caeli, o Pontífice pediu uma solução justa e duradoura para a Ucrânia, o fim dos combates em Gaza e um acordo estável entre Índia e Paquistão. Ao saudar os inúmeros fiéis na Praça São Pedro, homenageou as mães: “Uma oração também por aquelas que estão no céu”.

Thulio Fonseca - Vatican News

Após a oração mariana do Regina Caeli, neste domingo, 11 de maio, o Papa Leão XIV dirigiu-se aos aproximadamente 100 mil fiéis reunidos na Praça São Pedro com palavras de solidariedade e súplica, clamando pela paz nas regiões dilaceradas por guerras e violências. Em seu apelo, recordou os horrores da Segunda Guerra Mundial e pediu um compromisso renovado dos líderes mundiais em favor da paz:

“A imensa tragédia da Segunda Guerra Mundial terminou há 80 anos, em 8 de maio, depois de causar 60 milhões de vítimas. No atual cenário dramático de uma terceira guerra mundial em pedaços, como tantas vezes afirmou o Papa Francisco, também eu me dirijo aos poderosos do mundo, repetindo o apelo sempre atual: 'Nunca mais a guerra!'”

Com coração pastoral, o Papa manifestou proximidade especial a alguns territórios particularmente marcados por conflitos:

“Trago em meu coração os sofrimentos do amado povo ucraniano. Que se faça todo o possível para se alcançar, o quanto antes, uma paz autêntica, justa e duradoura. Que todos os prisioneiros sejam libertos e que as crianças possam retornar às suas famílias."

Em seguida, referindo-se à grave situação humanitária no Oriente Médio, o Santo Padre fez um pedido: “Dói-me profundamente o que acontece na Faixa de Gaza. Cesse imediatamente o fogo! Que seja prestado socorro humanitário à população civil exausta e que todos os reféns sejam libertos”.

Em contraste com as regiões ainda em conflito, Leao XIV manifestou esperança diante de recentes avanços diplomáticos no sul da Ásia: “Recebi com satisfação o anúncio do cessar-fogo entre Índia e Paquistão e espero que, por meio das próximas negociações, se possa em breve chegar a um acordo duradouro”. O Papa concluiu sua exortação confiando seus apelos à intercessão de Maria:

“Quantos outros conflitos existem no mundo! Confio à Rainha da Paz este apelo comovido, para que seja Ela a apresentá-lo ao Senhor Jesus, a fim de obtermos o milagre da paz.”

Antes de se despedir da multidão de peregrinos e turistas vindos de diversas partes do mundo, Leão XIV saudou com afeto os presentes na Praça São Pedro e fez questão de lembrar que hoje, na Itália e em outros países, celebra-se o Dia das Mães:

"Envio uma saudação carinhosa a todas as mães, com uma oração por elas e por aquelas que já estão no Céu. Feliz Dia das Mães!”

Após proferir os apelos e saudações, o Pontífice permaneceu no balcão central da Basílica de São Pedro por alguns minutos, retribuindo com acenos e sorriso o carinho e os aplausos dos fiéis, e desejou a todos “um bom domingo”.