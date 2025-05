Prior dos Agostinianos: Leão XIV, "pessoa realmente próximda de todos"

Padre Alejandro Moral, amigo de longa data do Papa recém-eleito, fala à imprensa vaticana: "Ele falou imediatamente de justiça e paz e de pontes entre todos, de sinodalidade".

Tiziana Campisi - Cidade do Vaticano

"Estamos muito felizes, espero que seja um dom, de verdade, porque ele o é para a Igreja. Que é o mais importante." É o que afirma o Prior Geral dos Agostinianos, Pe, Alejandro Moral Antón, à imprensa vaticana. "Estamos felizes como agostinianos, queremos que seja um servidor".

Uma pessoa equilibrada, próxima de todos

O padre Moral fala com grande entusiasmo ao ser chamado por todos os amigos com quem compartilha a emoção pós-eleição. Ele elogia suas qualidades como uma pessoa "muito equilibrada, muito espiritual, uma pessoa verdadeiramente próxima de todos". Segundo o Prior, amigo de longa data do novo Pontífice, Leão XIV "ama a todos, pobres e ricos. Estamos muito contentes, porque acreditamos que ele prestará um serviço muito belo. Conversamos nestes dias e acreditamos que será assim".

Justiça, Paz, Sinodalidade: o Programa de Leão XIV

A escolha do nome, prossegue o padre Moral, advém da consideração de que Leão XIII "foi um grande Papa". O religioso destaca a importância das palavras-chave "justiça" e "paz" contidas nas primeiras palavras proferida na sacada central da Basílica de São Pedro. "Ele falou imediatamente de justiça e paz e de pontes entre todos, de sinodalidade. E depois as palavras de Santo Agostinho "somos peregrinos rumo a uma verdadeira pátria", que constituem "de certa forma seu programa para os próximos anos".