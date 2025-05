Leão XIV aos confrades agostinianos: sejam próximos, vivam em comunhão

Visita surpresa do Papa Leão XIV à Cúria Geral da Ordem de Santo Agostinho. O Pontífice chegou pouco antes do meio-dia e celebrou a missa na capela da comunidade, depois almoçou com seus confrades, como costumava fazer quando era cardeal. Prior geral, padre Moral: foi uma visita em família.

Tiziana Campisi – Vatican News

A missa foi celebrada com os confrades agostinianos, no dia em que a Igreja recorda Nossa Senhora de Fátima. Em seguida, almoçou com eles, como era seu costume, quase diariamente, quando era cardeal.

Leão XIV foi pouco antes do meio-dia desta terça-feira, 13 de maio, à Cúria Geral da Ordem de Santo Agostinho, sua residência por 12 anos, de 2001 a 2013, período em que foi prior geral. Poucos metros foram percorridos pelo veículo que levou o Papa do Vaticano à Via Paulo VI, atrás da colunata de Bernini, para uma visita privada à sua família religiosa, onde a convivialidade é a primeira das "normas" observadas, porque é prescrita pelo Bispo de Hipona na regra de vida para os seus frades: "A razão essencial pela qual vocês estão reunidos é que vivam unanimemente em casa e tenham uma só alma e um só coração voltado para Deus".

Centenas de pessoas se reuniram em frente ao portão da Cúria Agostiniana para aguardar a saída do Papa, enfrentando até mesmo uma chuva inesperada. O Papa deixou a comunidade agostiniana por volta das 15h, cumprimentando os que o aguardavam. O prior geral, padre Alejandro Moral, informou à mídia vaticana que tudo ocorreu na Cúria Geral e que o Papa presidiu a liturgia eucarística na capela, seguida do momento fraterno do almoço.

Que tipo de encontro foi?

Ele costumava vir comer aqui e queria agradecer à comunidade por isso. Ele veio celebrar a Eucaristia e almoçar conosco. Foi uma visita em família, de agradecimento. Foram momentos passados ​​juntos, muito, muito familiares, muito agradáveis. Ele conhece todos e todos nós o conhecemos, e por isso é muito bonito.

Foi divertido?

Sim. Também havia outras pessoas que vieram cumprimentá-lo: os funcionários que trabalham conosco, os cozinheiros.

Foi um momento de convívio?

Sim, convivial. Foi sua primeira visita como Papa. Estávamos todos muito felizes.

O que ele lhe disse?

Que devemos estar sempre próximos uns dos outros, viver, como pede Santo Agostinho, a comunhão.