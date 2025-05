Basílica de São Pedro (@Vatican Media)

Papa Leão XIV: no domingo, 18 de maio, missa de início de Pontificado

A Prefeitura da Casa Pontifícia divulgou um comunicado com os compromissos principais do Papa Leão XIV: o Regina Caeli no próximo domingo do balcão central da Basílica de São Pedro, depois o encontro com a imprensa mundial, as audiências com a Cúria, com os funcionários do Vaticano e com o corpo diplomático, a tomada de posse das Basílicas papais.

Vatican News A Prefeitura da Casa Pontifícia divulgou, nesta sexta-feira (09/05), um comunicado com os principais compromissos do novo Pontífice. No sábado, 10 de maio, o Papa Leão XIV se encontrará com os cardeais. Domingo, 11 de maio, do balcão central da Basílica, o Pontífice rezará a oração do Regina Caeli. Na segunda-feira, 12 de maio, o Papa Leão XIV se encontrará com a imprensa mundial. Na sexta-feira, 16 de maio, haverá o encontro com o Corpo Diplomático (Chefes de Missão). No domingo, 18 de maio, às 10h, na Praça São Pedro o Pontífice celebrará a missa de início de Pontificado. Na terça-feira, 20 de maio, tomará posse da Basílica Papal de São Paulo Fora dos Muros. Na quarta-feira, 21 de maio, fará a primeira Audiência Geral. No sábado, 24 de maio, o Papa Leão XIV se encontrará com a Cúria Romana e com os funcionários do Estado da Cidade do Vaticano. No domingo, 25 de maio, rezará o Regina Caeli e tomará posse das basílicas papais de São João de Latrão e de Santa Maria Maior.