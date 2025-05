O Papa aos jogadores do Nápoles: a vitória é fruto do trabalho em equipe

Em seu discurso aos dirigentes e jogadores do Clube Esportivo de Futebol de Nápoles, Leão XIV destacou dois aspectos do futebol: o aspecto social e o aspecto educacional. "Faço um apelo aos pais e aos dirigentes esportivos: é preciso prestar atenção na qualidade moral da experiência esportiva no âmbito competitivo, pois o crescimento humano dos jovens está em jogo", disse Leão XIV.

Mariangela Jaguraba – Vatican News O Papa Leão XIV recebeu em audiência, na Sala Clementina, no Vaticano, nesta terça-feira (27/05), os dirigentes e jogadores do Clube Esportivo de Futebol de Nápoles. Festa para a cidade de Nápoles "Parabéns pela conquista do campeonato! Uma grande festa para a cidade de Nápoles", disse o Pontífice no início de seu discurso. A seguir, Leão XIV refletiu com eles sobre isso. Vencer o campeonato é um objetivo alcançado ao final de um longo percurso, onde o que mais importa não é a proeza de uma época, nem o desempenho extraordinário de um campeão. É o time que vence o campeonato, e quando digo "time", refiro-me tanto aos jogadores, quanto ao treinador, com toda a equipe, e ao clube esportivo. O Papa com os jogadores do Nápoles, dentre eles o brasileiro Juan Jesus (@Vatican Media) A serviço do todo "Por isso, fico feliz de recebê-los agora, para destacar este aspecto do seu sucesso, que considero o mais importante. Eu diria que também se trata de um aspecto social", disse o Papa, acrescentando: Sabemos o quanto o futebol é popular na Itália e no mundo. Portanto, também desse ponto de vista, parece-me que o valor social de um evento como este, que vai além do aspecto meramente técnico-esportivo, é o exemplo de uma equipe – num sentido mais amplo – que trabalha em conjunto, na qual os talentos individuais são colocados a serviço do todo. Atenção na qualidade moral do esporte Leão XIV destacou também outro aspecto: o educacional. "Infelizmente, quando o esporte se torna um comércio, corre o risco de perder os valores que o tornam educacional, podendo até mesmo se tornar deseducativo", disse ainda o Papa. Devemos estar vigilantes quanto a isso, especialmente quando lidamos com adolescentes. Faço um apelo aos pais e aos dirigentes esportivos: é preciso prestar atenção na qualidade moral da experiência esportiva no âmbito competitivo, pois o crescimento humano dos jovens está em jogo. Creio que nos entendemos e que não há necessidade de muitas palavras. "Obrigado pela visita. Parabéns novamente! Que o Senhor abençoe a todos vocês e suas famílias", concluiu. O Papa com os dirigentes e jogadores do Clube Esportivo de Futebol de Nápoles A saudação da senhora Rosa Ao cumprimentar a equipe, o Papa Leão XIV também renovou seus melhores votos ao Nápoles, também em nome da Sra. Rosa, torcedora do time napolitano: "Parabéns também de uma senhora que está cozinhando para mim nestes dias e que é de Nápoles. Ela diz a vocês: 'Parabéns!' Ela gostaria de estar aqui também. A Sra. Rosa é uma grande torcedora! Parabéns a todos vocês, e que o Senhor abençoe a todos vocês e suas famílias." No início da audiência, o Papa brincou sobre o fato de a imprensa dizer que ele é torcedor da Roma: Nem tudo o que vocês leem na imprensa é verdade!