Brasileiros conhecem "o novo Pedro", após maratona pra chegar na Praça São Pedro

Andressa Collet - Vatican News

"É uma emoção absurda estar aqui neste momento histórico, que não tem nem como explicar. A gente pensar que a gente teve um Deus que se materializou homem e que chegou a Pedro e falou 'Tu és Pedro e sobre ti edificarei a minha Igreja'. E estar aqui neste momento, do nosso novo Pedro, de conhecer o nosso novo Pedro, alguém que é abençoado por Deus para tocar a nossa fé... não tem palavras! A nossa Igreja é linda! É lindo ser católico."

"Pelo semblante nós vimos que é uma pessoa conciliadora e que trará continuidade ao legado do Papa Francisco de renovação da Igreja, de alegria de olhar para as minorias. Este, então, é um grande momento e para nos unirmos em oração pelo novo pontificado."

Brasileiras provenientes de diferentes lugares do Brasil faziam parte da grande multidão que lotou a Praça São Pedro e a Via della Conciliazione no final da tarde desta quinta-feira, 8 de maio. Cerca de 100 mil pessoas estavam munidas de celulares e corações ansiosos pela eleição de Robert Francis Prevost, o nome Pontífice que escolheu como nome: Leão XIV. As bandeiras do Brasil eram bastante vistas pelas imagens do Vatican Media que transmitia o momento histórico para o mundo.

Todos pra Praça: parecia largada de maratona no metrô

A Praça acolhia quem chegou cedo para acompanhar a fumaça branca da chaminé, mas também quem resolveu vir ao Vaticano com a confirmação do "Habemus Papam", como Letícia Perez Verçosa, consultora em Desenvolvimento Humano e Organizacional. A brasileira do Rio de Janeiro mora na Itália há 8 anos e, estando em Roma, pensou que seria fácil o deslocamento assim que saísse a fumaça branca. Mas a realidade foi outra. Após saber da confirmação pelo marido, que estava indo trabalhar, precisou deixar a filha na vizinha, deixar o sogro em pré-aviso para sair correndo de casa em direção à Praça São Pedro. O que foi feito por milhares de moradores e turistas que tiveram a mesma intenção:

"Quando chegou na estação de metrô do Vaticano, isso aqui está parecendo uma largada de maratona: porque quando abriram aquelas portas saiu todo mundo correndo. E eu junto porque não queria perder o momento do Papa chegando na varanda. Saí correndo mesmo, agarrei a bolsa de um lado e a garrafa de outro, e os policiais barraram e liberavam de blocos em blocos. E o pessoal ficou agitado. Como brasileira e carioca, até fiquei nervosa no meio da multidão, mas ocorreu tudo muito na paz. Muitos brasileiros e a adrenalina muito alta, muitos rezando na sua própria língua a oração da Ave-Maria. E quando ele se despediu, aí que a emoção veio: este homem tem uma grande missão! É o marco de um novo tempo, estar à frente da Igreja neste momento do mundo."