Papa Leão XIV encontra presidente da Colômbia no Vaticano

Gustavo Francisco Petro Urrego participou de audiência com o Pontífice na manhã desta segunda-feira (19/05) no Palácio Apostólico. No encontro foi enfatizada "a colaboração positiva e duradoura entre a Igreja e o Estado em apoio aos processos de paz e reconciliação", além "troca de opiniões sobre a situação sociopolítica na Colômbia e da região, com particular atenção aos desafios ligados à segurança, à migração e às mudanças climáticas".

Andressa Collet - Vatican News

A segunda-feira (19/05) foi de agenda cheia para o Papa Leão XIV, após a missa de início de ministério petrino no domingo (18/05), na Praça São Pedro, que acolheu 200 mil pessoas, entre as quais, 150 delegações de vários países e inclusive da América Latina, como do Brasil, do México, da Argentina, do Peru, do Equador, do Paraguai e da Colômbia. O presidente colombiano, Gustavo Francisco Petro Urrego, encontrou o Pontífice no Palácio Apostólico na manhã desta segunda-feira para, em seguida, participar de audiência com o arcebispo Paul Richard Gallagher, secretário para as Relações com os Estados e as Organizações Internacionais.

Segundo comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé, durante as conversas cordiais na Secretaria de Estado, foi expressa "a satisfação pelas boas relações entre a Colômbia e a Santa Sé, enfatizando a colaboração positiva e duradoura entre a Igreja e o Estado em apoio aos processos de paz e reconciliação". Durante o encontro, também "houve uma troca de opiniões sobre a situação sociopolítica na Colômbia e da região, com particular atenção aos desafios ligados à segurança, à migração e às mudanças climáticas".

A tradicional troca de presentes ao final da audiência no Vaticano (@VATICAN MEDIA)