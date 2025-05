Leão XIV encontra o campeão de tênis Sinner

O Papa, grande fã de tênis, recebeu o campeão italiano do Tirol do Sul, que compete no campeonato de tênis Internacional de Roma. Sinner foi recebido por Leão XIV junto com seus pais e o presidente da FITP, Angelo Binaghi, que homenageou o Pontífice com um cartão de membro honorário. Houve brincadeiras e presentes, incluindo uma cópia da raquete de Sinner, com o Papa Leão se interessando pelas competições destes dias.

Salvatore Cernuzio – Vatican News

"A bolinha está aqui. Se quiser jogar um pouco...". "Mas aqui quebramos alguma coisa! Melhor não." Não houve jogo de tênis na pequena sala situada dentro da Sala Paulo VI, mas sim piadas e também de presentes (incluindo uma cópia de sua raquete preta e branca) entre Jannik Sinner e o Papa Leão XIV que recebeu o campeão de tênis italiano, no Vaticano, na manhã desta quarta-feira (14/05).

Um breve momento de saudação e diálogo com o número um do tênis mundial – participante do campeonato Internacional de Roma – que se disse "muito honrado" em conhecer um Pontífice que nunca escondeu sua paixão por este esporte. Também estavam presentes seus pais, Hanspeter e Siglinde, e o presidente da Federação Italiana de Tênis e Padel (FITP), Angelo Binaghi, que entregou ao Papa um cartão de membro honorário com seu nome.

O Papa informado sobre o Internacional de Roma

Leão XIV pareceu muito interessado e informado sobre a partida que está sendo disputada no Estádio Olímpico de Roma nestes dias, onde Sinner chegou às quartas de final. "Como você vê isso em Roma?", perguntou ao jovem atleta. "Agora estamos no jogo. No início do torneio foi um pouco difícil, agora com três partidas ganhamos um pouco de ritmo." "Coragem!", respondeu o Pontífice, perguntando aos pais qual idioma eles falam em casa, se italiano ou alemão.

Piadas e risadas

Houve várias piadas e risadas durante o encontro, especialmente quando Sinner pegou sua raquete para doar ao Papa. Ele prontamente respondeu: "Eles me deixariam jogar em Wimbledon". É curioso que a audiência desta quarta-feira coincida com o fato de dois dias atrás o Papa ter mencionado Sinner durante a audiência com representantes da imprensa mundial. Um jornalista tinha proposto uma partida de tênis beneficente ao Papa, garantindo-lhe: "Eu levo o Agassi". E ele respondeu: "Boa ideia, só não me traga o Sinner", insinuando que "teme" o talento do grande campeão do Alto Ádige.

"Um verdadeiro Papa tenista"

"Encontramos um verdadeiro Papa tenista, um tenista apaixonado, um tenista praticante, um tenista informado sobre o que está acontecendo aqui, no torneio internacional da BNL d'Italia, em Roma. Foi uma surpresa muito agradável", comentou Binaghi à imprensa vaticana. E disse que o Papa "elogiou várias vezes Jannik e todos os nossos outros jovens pela mensagem que conseguem transmitir, especialmente fora das quadras, com sua simplicidade, com seu respeito pelos adversários. É uma mensagem de solidariedade, de inclusão, de amizade. Eles são autênticos portadores de paz, e acredito que isso seja a coisa mais importante para nós também".

As partidas no Peru e os treinos em Roma

Talvez seja por essa mensagem que o Papa Prevost, também torcedor do time de beisebol Chicago White Sox, sempre indicou o tênis como seu esporte favorito. Ele mesmo disse isso numa entrevista dois anos atrás, por ocasião de sua criação cardinalícia, à Augustinian Order, site oficial da Ordem de Santo Agostinho: "Considero-me um amador", disse ele, mas desde que deixou o Peru, terra onde serviu como missionário por cerca de vinte anos, teve "poucas oportunidades de jogar tênis". "Então não vejo a hora de voltar às quadras. Mesmo que meu novo trabaho não tenha me deixado muito tempo livre para isso, até agora", disse Leão XIV naquela ocasião.

Em Chiclayo, diocese peruana onde foi bispo, Prevost treinava com alguns sacerdotes, incluindo o atual secretário, Edgar Rimaycuna Inga, para não perder seu "bom backhand", como lembram aqueles que o conheceram. Em Roma, acontecia de vez em quando que o então cardeal jogava aos domingos na quadra de tênis do Instituto Patrístico Augustinianum, a poucos passos do Vaticano, com vista para a cúpula de São Pedro.

O próprio Sinner se expressou sobre essa paixão do Pontífice na coletiva de imprensa após sua vitória contra Jesper de Jong no campeonato Internacional de Roma: "Ouvi dizer que ele jogava quando era criança e, para nós, tenistas, é bom saber que o Papa gosta do nosso esporte".