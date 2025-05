Leão XIV: sem pressa e como o Bom Samaritano, ter compaixão e parar para ajudar o próximo

O Pontífice continuou o ciclo de catequeses sobre as parábolas do Evangelho e nesta quarta-feira (28/05), dia de Audiência Geral, refletiu sobre aquela do Bom Samaritano para nos lembrar das experiências diárias em que nós encontramos a fragilidade do outro e podemos decidir "crescer em humanidade" cuidando das feridas ou passar longe: "quando seremos capazes de parar a nossa viagem e ter compaixão?", pois "aquele homem ferido na estrada representa cada um de nós" que Jesus sempre tem cuidado.

Andressa Collet - Vatican News

Mais um dia de sol e calor em Roma para colaborar com a participação dos peregrinos na Audiência Geral na Praça São Pedro. Nesta quarta-feira (28/05), cerca de 40 mil fiéis ouviram o Papa Leão XVI meditar mais uma vez sobre as parábolas do Evangelho, uma forma para "nos abrirmos à esperança. A falta de esperança, por vezes, deve-se ao fato de estarmos fixados numa certa forma rígida e fechada de ver as coisas, e as parábolas nos ajudam a vê-las de outro ponto de vista", disse o Pontífice logo no início da sua reflexão.

O Bom Samaritano

A parábola usada desta vez por Leão XVI foi uma das mais famosas de Jesus, aquela do Bom Samaritano (ver Lc 10,25-37), quando um doutor da Lei que, centrado em si mesmo e sem se preocupar com os outros, interroga Jesus sobre quem é o “próximo” a quem deve amar. O Senhor procura mudar a ótica contando a parábola que "é uma viagem para transformar a questão": não se deve perguntar quem é o próximo, mas fazer-se próximo de todos os que necessitam.

O cenário da parábola é "o caminho percorrido por um homem que desce de Jerusalém, a cidade sobre o monte, para Jericó, a cidade abaixo do nível do mar", um caminho "difícil e intransitável, como a vida", comentou o Pontífice. Durante o percurso, aquele homem "é atacado, espancado, roubado e deixado meio morto". Uma experiência vivida diariamente, quando nos encontramos com o outro, com a sua fragilidade, e podemos decidir cuidar das suas feridas ou passar longe:

"A vida é feita de encontros, e nesses encontros nos revelamos quem somos. Encontramo-nos perante o outro, perante a sua fragilidade e a sua fraqueza e podemos decidir o que fazer: cuidar dele ou fingir que nada acontece."

A compaixão é uma questão de humanidade

Um sacerdote e um levita, que "vivem no espaço sagrado", passam pelo mesmo caminho. No entanto, "a prática do culto não leva automaticamente à compaixão", recordou Leão XVI, porque "antes de ser uma questão religiosa, a compaixão é uma questão de humanidade! Antes de sermos crentes, somos chamados a ser humanos".

Muitas vezes a pressa, "tão presente nas nossas vidas", também pode nos impedir de experimentar a compaixão, que deve ser expressa em gestos concretos. "Aquele que pensa que a sua própria viagem deve ter prioridade não está disposto a parar por um outro", alertou o Pontífice, diversamente do samaritano que se fez próximo daquele que estava ferido.

"Este samaritano para simplesmente porque é um homem perante um outro homem que precisa de ajuda. A compaixão é expressa através de gestos concretos. O evangelista Lucas detém-se nas ações do samaritano, a quem chamamos 'bom', mas que no texto é simplesmente uma pessoa: o samaritano se aproxima, porque se se quer ajudar alguém não se consegue pensar em manter a distância, é preciso envolver-se, sujar-se, talvez contaminar."

O Bom Samaritano toma conta dele, "porque realmente se ajuda quem está disposto a sentir o peso da dor do outro", ressaltou Leão XIV, porque "o outro não é um pacote para ser entregue, mas alguém para cuidar". Como Jesus faz conosco, assim devemos fazer com nossos irmãos necessitados de auxílio:

“Queridos irmãos e irmãs, quando é que nós também seremos capazes de parar a nossa viagem e ter compaixão? Quando compreendermos que aquele homem ferido na estrada representa cada um de nós. E então a recordação de todas as vezes que Jesus parou para cuidar de nós, vai nos tornar mais capazes de sentir compaixão. Rezemos, então, para que possamos crescer em humanidade, para que as nossas relações sejam mais verdadeiras e ricas em compaixão.”